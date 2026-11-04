Polémica entre comerciantes y Alcaldía de Bucaramanga por la propiedad de los locales de San Bazar

Una controversia se desató en el Centro Comercial San Bazar de Bucaramanga entre la Alcaldía y los comerciantes, luego de las verificaciones adelantadas por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - Dadep, ante posibles ocupaciones y arrendamientos irregulares de locales municipales.

El director del Dadep, José Guillermo Carlos Manosalva, explicó que el municipio busca recuperar el control de 435 locales que aún no han sido transferidos, debido a incumplimientos en los compromisos de pago de algunos beneficiarios.

Aseguró que luego de un procedimiento de inspección en el Centro Comercial San Bazar, se identificaron avisos de arrendamiento en los locales 111 y 523, una práctica que está prohibida para estos espacios porque fueron adjudicados para el uso exclusivo de vendedores informales beneficiarios de programas de formalización.

“Contratistas de esta dependencia se acercaron a hacer intervención de verificación de locales comerciales que son de propiedad del municipio, especialmente el local 111, ya que en él se encontraba este letrero que decía que se arrienda sin ningún tipo de autorización”, señaló el funcionario.

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Sin embargo, los comerciantes respondieron públicamente y denunciaron presuntas irregularidades durante la intervención del pasado 29 de octubre. Aseguran que “funcionarios ingresaron a establecimientos utilizando una cizalla para romper candados, sin informar previamente a la administración del centro comercial”.

Uno de los adjudicatarios del local 111 afirmó que cuenta con documentos que respaldan su propiedad y que el establecimiento está a paz y salvo por concepto de administración.

Según su versión, el local fue adjudicado mediante el Acuerdo 037 del año 2000 y cuestionó que la Alcaldía lo señalara como un inmueble de propiedad municipal sin tener en cuenta los documentos que asegura conservar desde la época en que el centro comercial era conocido como Sol de la Alegría.

De la misma manera, una beneficiaria del local 537 negó haberlo arrendado y cuestionó las publicaciones del Dadep por considerar que afectan su imagen.

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Los comerciantes también reclamaron la escrituración de los locales adjudicados hace 26 años y denunciaron una deuda superior a los 84 millones de pesos por 34 espacios entregados mediante oferta institucional, que, según afirman, no han sido pagados por el municipio.

Sostienen que San Bazar está conformado por locales privados y públicos que figuran a nombre del municipio, por lo que consideran que el procedimiento habría vulnerado derechos como el trabajo, la intimidad y la propiedad.

Dadep invita a compradores a presentar solicitudes

La Alcaldía de Bucaramanga también hizo un llamado a las personas que firmaron promesas de compraventa de locales en San Bazar y que aún no tienen definida su situación jurídica, para que radiquen solicitudes formales ante el Dadep.

La entidad indicó que cada caso será revisado conforme a los antecedentes y documentos correspondientes, con el objetivo de esclarecer la situación de propiedad y avanzar en el saneamiento de los bienes inmuebles del municipio.

El proceso, según el director José Guillermo Carlos Manosalva, busca garantizar el uso adecuado de los espacios públicos, promover la transparencia en la administración de los bienes municipales y avanzar en la regularización de los locales comerciales de este reconocido centro comercial, ubicado en el centro de la ciudad.