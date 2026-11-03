Envían a la cárcel al hombre señalado de asesinar a Paula Carley Coca en Pinchote, Santander

En un avance judicial por el feminicidio de Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, un juez ordenó enviar a prisión a Leonardo Gómez Bernal, de 63 años, señalado de asesinar a la joven mientras trabajaba en un establecimiento comercial de Pinchote, Santander.

Durante las audiencias, el procesado aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación. Los hechos que han conmocionado a la región, ocurrieron el domingo 1 de noviembre, en horas de la tarde, en un café ubicado en el sector La Recta, sobre el kilómetro 2 de la vía que comunica a San Gil con Socorro.

Según la investigación, Paula Carley fue atacada con un arma cortopunzante mientras se encontraba en su lugar de trabajo, agresión que le causó la muerte.

Después de cometer el crimen, el señalado agresor huyó por la vía nacional. Sin embargo, la Policía pudo localizarlo y capturarlo en el sector de La Feria, en San Gil.

Aceptó los cargos por feminicidio agravado

Durante las diligencias judiciales adelantadas entre el lunes 2 y el martes 3 de noviembre, en el juzgado de San Joaquín, se desarrollaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

La Fiscalía imputó a Gómez Bernal el delito de feminicidio agravado, a título de dolo, cargo que fue aceptado por el procesado. Entre las circunstancias expuestas se encuentra el estado de indefensión en el que habría sido atacada la joven, quien, de acuerdo con videos conocidos del caso, se encontraba acostada en una hamaca al momento de la agresión.

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El juez determinó que Gómez Bernal deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial y se conoce la sentencia condenatoria.

Las exequias de la joven están previstas para este miércoles 4 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, en el templo principal del Valle de San José, de donde era oriunda.