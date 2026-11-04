Excandidato a la presidencia de la Andi había formulado reparos a la ley de rescate fiscal

Bucaramanga

Carlos Andrés De Hart Pinto, el santandereano que retiró su candidatura a la presidencia ejecutiva de la ANDI había formulado una crítica al proyecto de ley de rescate económico presentada por el gobierno nacional.

En un escrito titulado “Proyecto de Rescate Fiscal: corregir sin asfixiar”, advertía sobre los aspectos positivos y negativos de la reforma.

Reconocía la necesidad de hacerla, pero reseñaba que “la austeridad planteada para las finanzas estatales debía ser más ambiciosa”.

Consideraba elementos positivos del proyecto como la reducción de la renta empresarial del 35 al 31%.

Señalaba que el proyecto implicaba riesgos que debían corregirse en el Congreso; el primero, que el ajuste dependiera demasiado de nuevos impuestos al consumo y de ampliar la base del IVA.

También hablaba de los impactos sobre el agro. La modificación del IVA encarece los bienes de la cadena productiva. “Gravar frutas y verduras frescas, insumos, fertilizantes, plaguicidas, asistencia técnica, fumigación y seguros agropecuarios elevará los costos de producción y por tanto los precios”.

“Preocupa también el aumento de cargas sobre personas de ingresos medios y altos y sobre ciertos costos laborales”, señalaba el empresario.

Concluía que “el saneamiento fiscal no se logra recaudando más, sino que exige gastar mejor, recuperar la confianza y ampliar la capacidad productiva”.

Remataba el artículo señalando que “Colombia necesita ordenar sus cuentas, pero también cuidar a quienes las hacen posible: ciudadanos, trabajadores y empresas”.