Tres homicidios se registraron durante el puente festivo en Santander; la accidentalidad bajó un 55%

Tres homicidios, 61 capturas y una reducción del 55% en los accidentes de tránsito hacen parte del balance de seguridad que dejó el puente festivo de Todos los Santos y la celebración del Día Dulce de los Niños en Santander.

De acuerdo con el reporte de la Policía, durante el fin de semana se registraron tres muertes violentas en el departamento. El primer caso corresponde a una muerte por establecer, luego del hallazgo de una persona sin vida al interior de una vivienda en Simacota, el pasado 30 de octubre. Un día después fue encontrado el cuerpo de un hombre de 58 años en el municipio de Curití.

A estos hechos se sumó el feminicidio de Paula Carely Coca Murcia, de 23 años, quien fue atacada con arma cortopunzante en la vía San Gil-Socorro, jurisdicción de Pinchote, el pasado primero de noviembre. La joven fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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Con estos tres casos, el homicidio fue uno de los pocos delitos que presentó un incremento durante el puente festivo, con un aumento del 50% frente al mismo periodo del año anterior.

En materia de criminalidad, las autoridades reportaron 61 capturas, 50 de ellas en flagrancia y 11 mediante orden judicial. Entre los resultados se destaca la desarticulación de dos grupos delincuenciales: ‘Los Búhos’, en Landázuri, señalados de tráfico de estupefacientes, y ‘Los Kilates’, con operaciones en Barrancabermeja y Girón, relacionados con hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Durante los procedimientos también fueron incautados más de 2.786 gramos de sustancias estupefacientes y siete armas de fuego. Además, se recuperaron tres vehículos, dos motocicletas y dos celulares hurtados.

Reducción de otros delitos y accidentalidad

El hurto a celulares y el hurto a comercio registraron una reducción del 100%, mientras que las lesiones personales bajaron un 73%, el hurto a personas un 56%, los delitos sexuales un 50% y la violencia intrafamiliar un 27%.

Sin embargo, la intolerancia también dejó personas lesionadas. En San Benito fueron reportados dos heridos con arma cortopunzante y otros dos en el sector El Puerto, en Landázuri, como consecuencia de riñas.

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En cuanto a la movilidad, más de 81.187 vehículos se desplazaron por las vías de Santander. Impusieron 65 comparendos, principalmente por no contar con la revisión técnico-mecánica y desatender las indicaciones de las autoridades.

Uno de los resultados destacados fue la disminución de la accidentalidad vial. Mientras en el puente festivo de 2025 se presentaron 11 accidentes, este año se reportaron cinco, lo que representa una reducción del 55%. También disminuyeron los accidentes con personas fallecidas -4% y con heridos -33%.