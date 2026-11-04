Más de 10 toneladas de residuos peligrosos se recolectaron en Santander durante jornada ambiental

Más de 10 toneladas de residuos posconsumo fueron recolectadas durante una jornada ambiental realizada los días 28 y 29 de octubre en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB.

La jornada, que llegó a su edición número 24, permitió recoger pilas, baterías, bombillas, llantas usadas y aparatos eléctricos y electrónicos que, al ser desechados junto con la basura convencional, pueden convertirse en una fuente de contaminación para el suelo, el agua y los ecosistemas.

Los materiales recolectados ahora entrarán en un proceso de clasificación y transporte hacia gestores autorizados, encargados de garantizar su tratamiento, aprovechamiento y disposición final adecuada.

De acuerdo con Wilson Contreras Pedraza, director ejecutivo de la corporación Lúmina, algunos de estos residuos pueden convertirse en materia prima para fabricar nuevos productos. Sin embargo, los componentes que no cuentan con tecnología de procesamiento en Colombia, como ciertas tarjetas electrónicas y acumuladores de energía, deben ser exportados a Europa para recibir el tratamiento correspondiente.

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La recolección hace parte de una estrategia que se desarrolla desde hace 12 años y que busca evitar que este tipo de elementos termine en rellenos sanitarios, fuentes hídricas o lugares inadecuados.

La CDMB hizo un llamado a la ciudadanía para continuar entregando los residuos especiales en los puntos y canales autorizados, teniendo en cuenta que su manejo inadecuado puede generar impactos ambientales incluso después de cumplir su vida útil.