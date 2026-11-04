Pierce Brosnan dio su visto bueno a Callum Turner, esposo de Dua Lipa, como el siguiente James Bond

Este martes Pierce Brosnan ha dado su visto bueno a Callum Turner para el papel de James Bond.

¿Qué expectativas tiene?

El actor irlandés, quien interpretó a 007 en cuatro películas entre 1995 y 2002, comentó en una reciente entrevista con la revista Vanity Fair que, al igual que todos nosotros, espera “con gran interés” el anuncio de quién será el próximo Bond, y considera que Turner podría asumir el papel.

¿Ya han actuado juntos?

Brosnan ya compartió pantalla con Turner en la película de 2017 “The Only Living Boy in New York”.

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¿Cuál es su opinión?

“Bueno, ahora solo soy un espectador más. Soy como cualquier persona de la calle, con muchas ganas de ver quién interpretará este papel épico de la historia del cine”, comentó Brosnan al preguntársele si sigue los comentarios sobre el próximo Bond.

“Todos los que figuran en la lista actual son actores a los que admiro. He trabajado con Callum Turner y es un actor con mucha fuerza. Todos ellos poseen una voz, un físico y una presencia cinematográfica. Todos estos jóvenes tienen, además, una larga trayectoria por delante como actores”, agregó.

¿Qué otros candidatos hay?

Otro de los principales candidatos parece ser Jack Lowden, protagonista de “Caballos lentos”, y se cree que las audiciones finales se están realizando en Londres.

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Otros nombres que han sonado anteriormente incluyen a Josh O’Connor y Jacob Elordi.

¿Qué consejos le daría?

Al preguntársele qué consejo le daría al próximo actor que vista el elegante traje de Bond, Brosnan comentó:

“Sea quien sea el que interprete el papel, le deseo lo mejor en la vida, además de fuerza y ​​valentía. Es difícil saber quién será, pero espero con ansias conocer la noticia y celebrar la llegada del próximo James Bond”, afirmó.