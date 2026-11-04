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04 nov 2026 Actualizado 02:04

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¿Se puede perdonar una infidelidad y ser feliz? | Ana, Sin Límites

Ana Vargas debate con Marcela Puentes y Juan Diego Alvira sobre la posibilidad de perdonar una infidelidad e intentar ser feliz.

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‘Ana, sin Límites’, el espacio de Caracol Radio en el que la periodista Ana Vargas conversa sin tapujos sobre situaciones de la vida cotidiana, tiene un nuevo capítulo acerca de las infidelidades.

Acompañada por sus colegas Marcela Puentes y Juan Diego Alvira, periodistas de 6AM W, Vargas abordó una pregunta que puede resultar incómoda para algunas personas: ¿Se puede perdonar una infidelidad y ser feliz o negarlo todo?

¿Se puede perdonar una infidelidad y ser feliz?

En esta charla, se abordó la posibilidad de que una persona le perdone a su pareja una infidelidad y vuelva a ser tan feliz como lo era antes. ¿Existen las disculpas sinceras?.

Si no se lo están preguntando, si no sospechan de su infidelidad, ¿usted debería contarle a su pareja? Este parece ser el principal problema.

Pero, ¿usted perdonaría una infidelidad? ¿Por qué?.

Vea el nuevo capítulo completo de ‘Ana, Sin Límites’:

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Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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