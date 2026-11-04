Dos muertos, una mujer herida y un capturado por ataques sicariales en Armenia y Génova en Quindío

Capturado presunto responsable de ataque a bala que dejó un muerto una mujer herida en Génova, Quindío. Foto: Cortesía Policía

Armenia

En noticias judiciales, dos muertos, una mujer herida y un capturado por ataques sicariales en las últimas horas en los municipios de Génova y Armenia en el Quindío.

En Armenia, ayer martes 3 de noviembre sobre las 2 de la tarde en la carrera 19 con calle 50 se presentó ataque sicarial donde fue asesinado Diego Fernando Cardona Ruiz de 33 años de edad.

De acuerdo con información recolectada, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta abordaron a la víctima, le ocasionan las heridas y huyen del lugar.

La víctima registra anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno y extorsión.

Ataque con arma de fuego en zona rural de Génova

La Policía Quindío logró la captura de un hombre conocido con el alias de “Caruso”, señalado como presunto responsable de un hecho de violencia con arma de fuego ocurrido en la vereda La Coqueta, sector La Pendiente, jurisdicción del municipio de Génova

Los hechos se registraron cuando uniformados adelantaban labores de vigilancia y escucharon varias detonaciones que, al parecer, provenían del sector de La Coqueta. De manera simultánea, a través del sistema PDA de la Policía Nacional, recibieron llamadas de ciudadanos alertando sobre varias personas lesionadas y señalando a un hombre como presunto responsable.

De inmediato, los uniformados se desplazaron hacia el lugar de los hechos. Durante el recorrido observaron a una persona cuyas características coincidían con las suministradas por la comunidad, quien intentó huir al notar la presencia policial. Gracias a la rápida reacción de los policías, el individuo fue interceptado y capturado.

Cortesía Policía, Quindío

Las víctimas fueron trasladadas a centro hospitalario. Entre ellas se encontraban una mujer de 21 años de edad y un hombre de 48 años de edad, quienes presentaban lesiones ocasionadas por arma de fuego

Desde el centro asistencial informaron sobre el fallecimiento del ciudadano identificado como Diego Ortega Alegría, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

De acuerdo con las labores investigativas y los elementos recopilados por las autoridades, el capturado de 42 años de edad, fue dejado a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de homicidio y tentativa de homicidio.