Más de 170 familias de La Paz, en Barranquilla, llevan 13 días sin luz y piden soluciones a Air-e

La falta de energía eléctrica tiene en dificultades a cerca de 175 familias del barrio La Paz, en el sector suroccidental de la localidad. Los habitantes de las calles 109 y 109A, entre las carreras 12A y 12B, completan 13 días sin servicio, debido a los daños en un transformador que abastecía al sector.

Pablo Manotas Rodríguez, residente y vocero de la comunidad afectada, manifestó su preocupación por la prolongación de esta emergencia y la falta de una solución definitiva por parte de la empresa Air-e.

“Hoy a la fecha estamos cumpliendo 13 días sin el fluido eléctrico y no vemos el apoyo de ninguna índole, sea de servicios públicos ni de parte de Air-e”, expresó Manotas.

La situación ha alterado las actividades cotidianas de las familias, especialmente por las altas temperaturas y las dificultades que enfrentan niños, adultos mayores y trabajadores. Según el denunciante, los menores tienen complicaciones para asistir a sus instituciones educativas, mientras que quienes salen a trabajar deben soportar las jornadas sin haber podido descansar adecuadamente.

“Usted se imaginará la problemática que, para nadie es cierto, negarlo, con estas calores y con esta problemática del dengue, que ya se está presentando”, señaló el residente, al describir las condiciones que atraviesan los habitantes.

Una inversión que ya había asumido la comunidad

Manotas explicó que esta no es la primera vez que los vecinos deben reunir dinero para garantizar el suministro eléctrico. Según su relato, en 2024 la comunidad tuvo que comprar un transformador de 100 KVA, con un costo aproximado de 14 millones de pesos, luego de que el equipo anterior presentara fallas.

Sin embargo, el crecimiento de la población y el aumento del consumo de energía habrían provocado una sobrecarga y el recalentamiento del transformador. Ante esta situación, la empresa Air-e les habría planteado la necesidad de adquirir tres nuevos equipos de 75 KVA, cada uno con un valor de 12 millones de pesos, para un total de 36 millones.

El vocero cuestionó que nuevamente sean los habitantes quienes deban asumir esta inversión, especialmente por las dificultades económicas que atraviesan muchas familias del sector.

“Yo creo que sería algo injusto, insólito, que en estos momentos nadie está a la espera de estas problemáticas”, manifestó.

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Venta de pasteles para intentar reunir los $36 millones

Ante la necesidad de conseguir los recursos solicitados, los habitantes han comenzado a organizar diferentes actividades comunitarias, entre ellas la venta de pasteles, además de tocar puertas para conseguir aportes económicos.

Manotas destacó el acompañamiento de la Junta de Acción Comunal y de un comité del barrio que se ha vinculado a las iniciativas para buscar alternativas frente a la emergencia. No obstante, reconoció que reunir los 36 millones de pesos representa un desafío considerable para la comunidad.

“Hemos venido haciendo actividades de pasteles, tocar puertas; por ahí tuvimos un apoyo de la Junta de Acción Comunal”, explicó.

Finalmente, el residente insistió en que los habitantes necesitan una respuesta satisfactoria y una solución que permita recuperar el servicio eléctrico. Mientras avanzan las actividades para recaudar fondos, las cerca de 175 familias continúan esperando que Air-e atienda la problemática y les brinde una alternativa que no implique trasladar nuevamente toda la carga económica a la comunidad.