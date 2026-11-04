Liberan 93 tortugas silvestres en Antioquia tras ser rescatadas del tráfico ilegal y el cautiverio

Puerto Berrío, Antioquia

Un total de 93 tortugas silvestres regresaron a su hábitat natural en zona rural de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio de Antioquia, durante una jornada de liberación liderada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia, como parte de las acciones para proteger la fauna silvestre afectada por el tráfico ilegal y la tenencia de animales como mascotas.

Los ejemplares habían ingresado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana, donde recibieron atención especializada para determinar sus condiciones de salud y evaluar la posibilidad de regresar a la naturaleza.

De acuerdo con las autoridades ambientales, entre los animales liberados se encuentran 83 tortugas morrocoy, cinco hicoteas y cinco tortugas caja, especies que habitan principalmente en regiones cálidas y de baja altitud, como el Magdalena Medio antioqueño.

La presencia de estos animales en el Valle de Aburrá está relacionada, en muchos casos, con el tráfico ilegal de fauna silvestre, los decomisos realizados por las autoridades y las entregas voluntarias de ciudadanos que los mantenían en cautiverio.

Antes de su liberación, los animales fueron sometidos a diferentes procedimientos para verificar su estado de salud y establecer si contaban con las condiciones necesarias para sobrevivir en su entorno natural.

“Llegaron a nuestras manos a raíz del tráfico ilegal, por entregas voluntarias, decomisos o emergencias en el Área Metropolitana. Cuando un individuo llega a nuestras manos, no solo recibe una valoración clínica, también una valoración biológica y zootécnica”, señaló la especialista, Laura Martínez, médica veterinaria del CAVR del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Una vez culminado el proceso de valoración, las autoridades ambientales coordinaron el traslado de los animales hasta Puerto Berrío, en una operación que implicó recorrer largas distancias y atravesar terrenos de difícil acceso.

La elección de Puerto Berrío respondió a las características ambientales del territorio, que ofrece condiciones apropiadas para las especies liberadas, como temperaturas cálidas y espacios naturales donde pueden alimentarse y desarrollar sus comportamientos habituales.

Autoridades advierten sobre el tráfico ilegal de fauna silvestre en Antioquia

Tras la liberación de las tortugas, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la compra, comercialización y tenencia de animales silvestres como mascotas.

Asimismo, insistieron en que la protección de la fauna silvestre no termina con el rescate, sino que requiere procesos de recuperación y evaluación para determinar las posibilidades de retorno a su hábitat.

En el Valle de Aburrá, la ciudadanía puede comunicarse con el Área Metropolitana al 304 630 0090, mientras que Corantioquia dispone de la línea 321 817 5002 para recibir reportes relacionados con fauna silvestre.