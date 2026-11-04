A la cárcel hombre señalado de atacar con ácido a su expareja en Medellín

Responsable de ataque con ácido en la cara a otra mujer por celos es enviada a la cárcel. Foto: Getty Images( Thot )

Medellín

Un hombre identificado como Guillermo León Palacio Londoño fue enviado a la cárcel al ser señalado de atacar con una sustancia química a su expareja sentimental, una joven de 24 años que sufrió quemaduras en el 50 % de su cuerpo.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de octubre en el barrio Aranjuez, en el nororiente de Medellín. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el ataque se habría producido después de varios años de presuntas agresiones físicas, psicológicas y verbales que llevaron a la mujer a terminar la relación sentimental.

Sin embargo, el día de los hechos, el hombre habría convencido a su expareja de encontrarse para conversar sobre asuntos relacionados con sus hijos menores de edad.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades, la mujer se movilizaba junto al hombre en el taxi que este conducía cuando, en un sector de Aranjuez, detuvo el vehículo argumentando que tenía una falla mecánica.

En ese momento, Palacio Londoño se habría dirigido al baúl del automóvil, sacó una sustancia química y se la arrojó a su expareja, provocándole quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

La víctima comenzó a experimentar un intenso ardor y dificultades para ver, por lo que le pidió al hombre que la trasladara de inmediato a un centro asistencial.

Según las autoridades, aunque el señalado agresor accedió a llevarla al hospital, la intimidó para que ocultara lo sucedido y asegurara que un habitante de calle había sido el responsable de lanzarle la sustancia química.

Tras el ataque, la joven recibió atención médica de urgencia debido a las lesiones que presentaba en el rostro, el tórax y otras zonas del cuerpo.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que la víctima sufrió quemaduras de segundo grado que comprometieron el 50 % de su superficie corporal, lesiones que pusieron en riesgo su vida y afectaron gravemente su visión.

Durante las labores investigativas, las autoridades también establecieron que el presunto agresor sufrió quemaduras mientras se desarrollaba el ataque, por lo que tuvo que recibir atención médica.

Posteriormente, uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva su captura.

Imputado por tentativa de feminicidio agravado

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Medellín presentó ante un juez de control de garantías a Guillermo León Palacio Londoño y le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

Durante las audiencias judiciales, el procesado no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.

No obstante, teniendo en cuenta los elementos presentados por el ente acusador, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial.