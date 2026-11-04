Corte Suprema aumenta a 33 años la condena por homicidio de niño de dos años en Medellín. Foto: GuiaLegal.

Medellín, Antioquia

La Corte Suprema de Justicia aumentó a 33 años y 4 meses de prisión la condena contra Mateo Sepúlveda Jaramillo por el homicidio de su hijastro, un niño de dos años y cinco meses, ocurrido en septiembre de 2017 en Medellín, Antioquia.

La decisión se produjo luego de que la Procuraduría General de la Nación cuestionara la reducción de la pena que había realizado el Tribunal Superior de Medellín, al retirar uno de los agravantes del homicidio.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Cristo Rey, donde el menor murió por asfixia y presentaba signos de maltrato físico severo. Inicialmente, Sepúlveda Jaramillo había sido condenado a 37 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín redujo la pena a poco más de 22 años al eliminar los agravantes relacionados con el homicidio.

Más información Más de 18.800 personas han sido beneficiadas con el programa de salud emocional de Antioquia

La edad de la víctima fue determinante

Ante esta decisión, la Procuraduría argumentó que debía mantenerse el agravante de indefensión, debido a que el niño, por su corta edad, no tenía la capacidad de defenderse o resistir el ataque de un adulto.

Además, señaló que esta circunstancia había sido expuesta desde la imputación. En sentencia del 14 de octubre de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia acogió los argumentos del Ministerio Público y restableció el agravante.

De esta manera, la condena contra Sepúlveda Jaramillo quedó fijada en 400 meses de prisión, equivalentes a 33 años y 4 meses. Por su parte, la pena de 32 meses de prisión impuesta a la madre del menor, condenada como coautora del homicidio por no impedir la muerte de su hijo, se mantuvo sin modificaciones.