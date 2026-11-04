Johnny Depp dijo que regresaría como Jack Sparrow en “Piratas del Caribe 6” por una razón: ¿Cuál es?

El actor, músico y cineasta estadounidense Johnny Depp por fin se pronunció sobre la posibilidad de volver a interpretar a Jack Sparrow en “Piratas del Caribe 6″.

¿Qué dijo Johnny Depp?

En declaraciones a Entertainment Tonight durante la gira de promoción de su proyecto “Ebenezer: los fantasmas de Navidad”, el nominado al Óscar no confirmó si volverá a ponerse el traje de pirata.

En cambio, Depp afirmó que jamás rechazaría una petición de su amigo Jerry Bruckheimer, productor de la franquicia.

“Si todo está exactamente como debe estar en cuanto a la forma en que van a cerrar la franquicia de ‘Piratas’… lo único en lo que realmente quiero participar, sinceramente, es en ayudar a que la saga tenga un mejor desenlace", comentó Depp al ser consultado sobre su posible participación en la próxima entrega.

Lea también: Pierce Brosnan dio su visto bueno a Callum Turner, esposo de Dua Lipa, como el siguiente James Bond

“Trabajaría con Bruckheimer mañana mismo en lo que fuera. No importa... si se trata de Jerry, confío en él. Nos une una profunda amistad”, agregó.

¿Y Jerry Bruckheimer?

En el verano de 2025, Bruckheimer confirmó que había hablado con Depp sobre una nueva película de “Piratas”.

Por aquel entonces, el productor se mostraba optimista respecto a un posible regreso de Jack Sparrow y comentó:

“Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Al fin y al cabo, todo depende de lo que esté en el guion, como todos sabemos... Seguimos trabajando en el guion. Queremos hacerla; solo necesitamos dar con el guion adecuado. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero estamos cerca”, expresó.

Le puede interesar: El Centro Kennedy anunció a los homenajeados de 2026: ¿Quiénes son?

¿Cuántas películas de la saga protagonizó Depp?

Depp protagonizó cinco películas de “Piratas” entre 2003 y 2017; todas ellas recaudaron más de 650 millones de dólares en la taquilla mundial.

¿Qué otros proyectos de la franquicia están en marcha?

En el verano de 2020, Disney se encontraba en las primeras etapas de desarrollo de dos proyectos de la saga: un reinicio protagonizado por Margot Robbie y una sexta entrega de la franquicia original.

En noviembre de 2022, Robbie reveló que Disney no estaba interesado en su propuesta, que tenía un enfoque “centrado en personajes femeninos”.

Por su parte, en el verano de 2024, Bruckheimer comentó que el guionista Jeff Nathanson, autor de “La venganza de Salazar”, de 2017, se había incorporado al proyecto de la sexta entrega de “Piratas”.