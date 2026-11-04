Karol G hace historia en Billboard al dominar el top 3 de Latin Airplay con un mismo álbum

LAS VEGAS - MAY 25: Karol G performs at the 52nd American Music Awards, from the MGM Grand Las Vegas, on Monday, May 25, 2026. The 52nd AMAs airing live coast to coast at 8:00 PM, ET / 5:00 PM, PT on the CBS Television Network, and streaming on Paramount+ in the U.S. (Photo by Francis Specker/CBS via Getty Images) / CBS Photo Archive

Karol G continúa consolidando su impacto en la música latina. La artista colombiana hizo historia en la lista Latin Airplay de Billboard al ocupar simultáneamente los tres primeros puestos con canciones de un mismo álbum, un logro que no se había registrado en los 32 años de trayectoria del ranking.

El listado, correspondiente al 7 de noviembre, posiciona en el primer lugar a “BbY WOW”, colaboración con Judeline y rusowsky; en el segundo puesto a “Ahí”, junto al rapero Drake; y en el tercer lugar a “Alguien que te amaba”.

Las tres canciones hacen parte de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, álbum lanzado en agosto de 2026, que también ha tenido un destacado desempeño en la lista Top Latin Albums, donde permaneció durante 11 semanas en el primer lugar.

“BbY WOW” vuelve a liderar el ranking

“BbY WOW” regresó al número uno de Latin Airplay por tercera semana, con 11,1 millones de impresiones de audiencia en Estados Unidos, lo que representa un crecimiento del 29 % durante la semana de seguimiento del 23 al 29 de octubre.

Por su parte, “Ahí”, junto a Drake, descendió al segundo lugar tras una semana en la cima, con 8,3 millones de impresiones. Mientras tanto, “Alguien que te amaba” alcanzó su mejor posición en el listado, llegando al tercer puesto con 7,6 millones de impresiones, un incremento del 31 %.

Karol G expresó su agradecimiento por el reconocimiento y la cercanía que sus canciones han generado con el público.

“Me llena de muchísima felicidad ver cómo la música sigue conectando con la gente de esta manera”, afirmó la cantante. También destacó el orgullo que siente por tener tres canciones en los primeros lugares y agradeció a quienes escuchan y hacen suyas sus composiciones.

Un récord que supera los antecedentes de Bad Bunny y J Balvin

Antes de Karol G, Bad Bunny y J Balvin habían logrado ocupar simultáneamente los tres primeros puestos de Latin Airplay en 2019. Sin embargo, ninguno lo había conseguido con canciones pertenecientes a un mismo álbum.

El logro de la colombiana también la convierte en la única mujer que ha dominado por completo el top 3 de esta lista.

Además, “BbY WOW” suma 11 semanas en el primer lugar de Hot Latin Songs, el listado que reúne diferentes indicadores de popularidad musical. Su permanencia la convierte en uno de los éxitos latinos más destacados de 2026.

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Con este nuevo hito, Karol G reafirma su presencia en la industria musical y el alcance de su álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto.