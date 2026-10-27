Conductor de vehículo que atropelló a un motociclista en Armenia estaba en estado de embriaguez

Armenia

En la madrugada de hoy lunes 26 de octubre, se presentó siniestro vial en la ciudad de Armenia.

El accidente se registró en la carrera 19 con calle 22 esquina en pleno centro de Armenia, donde un motociclista resultó lesionado, aunque en el video se observa que al parecer se habría estrellado solo contra un poste, en otros videos ciudadanos denuncian que un vehículo particular habría arrollado al motociclista y se habría dado a la fuga.

En los videos de ciudadanos se observa que una parte del vehículo que chocó al motociclista quedó sobre la calle, el bómper o parachoques delantero donde además está la placa del vehículo MMV-060 de Medellín.

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El secretario de tránsito de Armenia Daniel Jaime Castaño confirmó que la Policía del Quindío ubicó al conductor del vehículo particular que se había fugado del lugar que se vio involucrado en el hecho, el conductor del carro no tenía licencia de conducción y estaba en estado de embriaguez.

El funcionario explicó “ese hecho de tránsito se registró sobre las 3 de la mañana, donde un vehículo tipo automóvil, una motocicleta, se desplazaban por la carrera 19 y colisionaron el vehículo, el señor del vehículo tipo carro se fuga del lugar, sin embargo, la Policía Nacional logra su ubicación y se realizan pues los procedimientos”

Y agregó “el conductor de la motocicleta desafortunadamente sin documentos de la moto y el conductor del vehículo no tenía licencia de conducción y se encontraba en estado de embriaguez. Este caso obviamente pasa a la Fiscalía General para continuar con la investigación de este hecho”