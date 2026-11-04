Este 4 de noviembre inician las consultas que terminarán en la elección del nuevo rector de la UPTC

Tunja

Avanza sin contratiempos el proceso de designación del nuevo rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para el periodo 2027 – 2030.

Este miércoles 4 y jueves 5 de noviembre se realizarán las consultas de los diferentes estamentos universitarios en el que siguen participando diez candidatos luego del proceso de verificación de los requisitos y la renuncia de un aspirante.

Las jornadas se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., según la modalidad establecida para cada estamento.

Consulta presencial para graduados

Este miércoles 4 de noviembre podrán votar de manera presencial, mediante tarjetón electoral o papeleta, los graduados de programas propios, que estén incluidos en el censo electoral para lo cual se habilitaron 32 mesas de votación distribuidas en las diferentes sedes de la Universidad:

En Tunja la votación será en el Coliseo Cubierto Municipal, en la Facultad Seccional Sogamoso en el primer piso del Edificio de Artes, en la Facultad Seccional Duitama en el primer piso de la Biblioteca, en la Facultad Seccional Chiquinquirá podrán votar en el Auditorio Reinaldo Pedraza, en la Casa UPTC Bogotá, en el CREAD Garagoa, la Sede Soatá, la de Aguazul y la de Puerto Boyacá.

El jueves 5 de noviembre se realizará la consulta mediante voto electrónico, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Podrán participar los profesores escalafonados; los estudiantes de pregrado y posgrado; los empleados públicos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa, y los trabajadores oficiales protegidos por convención colectiva, de acuerdo con las condiciones establecidas para el proceso.

¿Después de las consultas, qué sigue?

Los resultados de las consultas determinarán los candidatos que pasarán al Consejo Superior Universitario: los dos más votados en la consulta de estudiantes, los dos del sector de graduados, los dos del personal administrativo y los cuatro de los docentes escalafonados.

De acuerdo con el cronograma, el Consejo Superior Universitario realizará la designación del rector de la UPTC para el periodo 2027-2030, en sesión prevista para el 19 de noviembre de 2026.

Recordemos que los candidatos que participan son; Luis Ángel Lara González, Segundo Abrahán Sanabria Gómez, Jorge Iván Londoño Vélez, Luis Bernardo Díaz Gamboa, Luis Gabriel Márquez Díaz, John William Rosso Murillo, Segundo Agustín Martínez Ovalle, Iván Mauricio Rojas Ruíz, Sonia Consuelo Benítez Camargo y Edgar Fernando Cervantes Díaz.