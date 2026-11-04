CUT Boyacá alerta por posible reforma que modificaría el régimen del Fomag

Los docentes en Boyacá están preocupados por a posibilidad de que el Gobierno Nacional impulse una reforma a la Ley 91 de 1989. (Getty Images)

Tunja

La posibilidad de que el Gobierno Nacional impulse una reforma a la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), generó preocupación entre los docentes. William Ruíz, secretario de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Boyacá, señaló que el sector está atento a la información que circula sobre un posible proyecto que modificaría el régimen especial del magisterio.

El dirigente sindical indicó que, aunque se conoció un borrador de una posible reforma, la ministra de Educación habría manifestado a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) que eliminar el fondo no sería la intención del Gobierno. Por esta razón, la federación solicitó explicaciones oficiales.

“Nos cae de sorpresa, aunque de todas maneras estábamos preparados para esa situación. La Federación Colombiana de Educadores radicó una nota a la ministra para que nos den una explicación sobre si verdaderamente existe ese proyecto de reforma de la Ley 91”, expresó.

Ruíz recordó que esta norma estableció un régimen especial para atender las prestaciones sociales, la salud y las pensiones de los maestros. Según explicó, una eventual modificación podría representar cambios en la afiliación al sistema de salud, el manejo de las cesantías y el reconocimiento pensional.

“Si llega a suceder eso, nos van a mandar a pasar a la Ley 100, con copagos, y a una EPS. En cuanto a las cesantías, podrían trasladarnos a un fondo de ahorro y, en materia pensional, pasaríamos a Colpensiones. Por eso estamos pendientes de lo que pueda ocurrir”.

Magisterio anuncia que defenderá el régimen especial

El secretario de la CUT en Boyacá afirmó que el posible cambio afectaría a los docentes vinculados bajo los estatutos 2277 y 1278, por lo que el sindicato se mantendrá atento al trámite y a las decisiones que se conozcan desde el Gobierno Nacional y el Congreso.

“Nosotros vamos a estar pendientes y estamos listos para salir a las calles a defender nuestro fondo, que fue creado y por el que lucharon quienes estuvieron antes en el sindicato. Ese es un régimen especial que nos dejaron como una herencia a todos los maestros”, aseguró Ruíz.

Por ahora, las declaraciones del dirigente sindical se producen en medio de la incertidumbre sobre el alcance y la existencia de la propuesta. El magisterio espera una respuesta oficial que permita establecer si se trata de un borrador y cuáles serían los cambios planteados a la Ley 91 de 1989.