“No es asunto privado”: Boyacá llevará a municipios campaña contra las violencias hacia las mujeres

Los balcones de la Gobernación de Boyacá tendrá luces violeta durante el mes de noviembre, por la estrategia “No es asunto privado”.

Tunja

La Gobernación de Boyacá pondrá en marcha la estrategia “No es asunto privado”, una campaña que busca sensibilizar a las comunidades e instituciones sobre las violencias contra las mujeres y promover acciones para prevenirlas en distintos escenarios de la vida cotidiana.

Daniela Lozano, secretaria de Integración de Boyacá, afirmó que la iniciativa surge de la necesidad de involucrar a toda la sociedad, pues considera que estas agresiones no deben entenderse como situaciones exclusivas del ámbito familiar o de las relaciones de pareja.

“Esta apuesta nace de la necesidad de seguir llegando a los territorios y movilizar a todos los actores sociales e institucionales. Las violencias contra las mujeres no son un asunto de la intimidad de la pareja, sino un tema de transformación cultural en el que todos y todas tenemos algo que aportar”, aseguró la secretaria.

La funcionaria señaló que la campaña se desarrollará en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero tendrá continuidad durante el tiempo que resta de la actual administración departamental.

La estrategia contempla actividades en diferentes municipios y espacios. Entre ellas se encuentran escuelas de participación política para prevenir las violencias contra las mujeres en escenarios de poder, acciones en hospitales frente a la violencia obstétrica y jornadas con familias para abordar la violencia vicaria, psicológica y otras formas de agresión.

“Vamos a llegar con diferentes estrategias a los municipios: con escuelas de participación política, en los hospitales para prevenir la violencia obstétrica y en las familias para prevenir la violencia vicaria, psicológica y todos los tipos de violencia que siguen presentándose contra las mujeres”.

La primera actividad se realizará este viernes en Sogamoso, con la Escuela de Participación PolíticaImparables. El encuentro tendrá un panel con mujeres que cuentan con trayectoria y representación política en Boyacá, quienes compartirán sus experiencias para motivar a más mujeres y niñas a participar en estos espacios.

“Necesitamos referentes. Las niñas y las mujeres del departamento necesitan ver que pueden estar en la política y en escenarios de poder. Por eso queremos llevar a mujeres que han liderado estos espacios para que compartan sus experiencias y motiven a otras a participar”, agregó Lozano.

Con esta campaña, la Secretaría de Integración Social de Boyacá busca ampliar la conversación sobre las violencias contra las mujeres y promover la corresponsabilidad de instituciones, familias y ciudadanía en su prevención.