Condenan al Invías por siniestros viales en el puente Helicoidal en Calarcá, Quindío vía la línea

Armenia

El Tribunal Administrativo del Quindío declaró que el Instituto Nacional de Vías, Invías vulneró el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente en un tramo de la ruta nacional 4003, con especial énfasis en el puente helicoidal El Molinillo, en jurisdicción de Calarcá.

La decisión, contenida en la Sentencia 191 del 29 de octubre de 2026, fue emitida por la Sala Primera de Decisión en primera instancia, dentro de una acción popular promovida por el estudiante de VI semestre de Derecho de la Humboldt, Juan Esteban Santiago Caro.

Es importante precisar que esta acción popular fue interpuesta por el estudiante del programa de Derecho de la Humboldt, como parte de su proyecto académico de “Litigio Estratégico”, orientado al ejercicio del derecho mediante actuaciones judiciales que buscan la protección de derechos e intereses colectivos.

Órdenes del fallo

Entre las disposiciones del fallo, el Tribunal ordenó a Invías adelantar, en un plazo de seis meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, un estudio técnico integral de seguridad vial en el corredor. Este deberá evaluar la siniestralidad, las condiciones geométricas de la vía, las pendientes, los sistemas de contención, la señalización, la iluminación y la velocidad de operación, entre otros factores.

Con base en los resultados, la entidad deberá formular, dentro de los dos meses siguientes a la recepción del estudio, un Plan Integral de Intervención para la Reducción del Riesgo Vial, que incluya prioridades, responsables, programación y mecanismos de financiación. Las medidas que se determinen deberán ejecutarse en un plazo de hasta doce meses a partir de la ejecutoria del fallo.

Asimismo, el Tribunal ordenó revisar y reforzar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria, las medidas preventivas existentes, especialmente las relacionadas con la gestión de velocidad, señalización, bandas alertadoras, barreras de contención, iluminación, mantenimiento de la superficie de rodadura y coordinación con las autoridades de tránsito.

Comité de verificación

La providencia también dispuso la creación de un comité de verificación integrado por el magistrado ponente, el demandante, un delegado de Invías y un representante del Ministerio Público, encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes.

A raíz de los registros de accidentalidad en el sector, desde el programa de Derecho de la Humboldt se promovieron actuaciones para examinar las condiciones de seguridad de la infraestructura. En el proceso se incorporaron informes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que identificaron distintos factores de riesgo en el corredor.

60 accidentes en tres años en el puente helicoidal

La demanda expuso que, entre febrero de 2022 y junio de 2025, se registraron 60 siniestros en un tramo aproximado de dos kilómetros. La discusión judicial se centró no en establecer responsabilidades individuales por el accidente de 2025, sino en determinar si persistían condiciones de riesgo para los usuarios de la vía y si las medidas adoptadas por la entidad responsable eran suficientes.

El Tribunal, luego de valorar las pruebas aportadas, declaró no probadas las excepciones de mérito formuladas por Invías y concluyó que se requerían actuaciones adicionales para garantizar la seguridad en el corredor.Cabe destacar que la sentencia constituye una decisión de primera instancia y establece medidas concretas de prevención, evaluación técnica e intervención, sujetas a los términos y mecanismos de seguimiento definidos por la corporación judicial.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el estudiante de VI semestre de Derecho de la Humboldt, Juan Esteban Santiago Caro y explicó “El antecedente que queremos poner con ese tipo de acciones, no solo con esta, es que es la defensa de los derechos colectivos, en este caso, pues el derecho a la seguridad para que más accidentes no ocurran en nuestro territorio en lo posible o que se disminuya la accidentalidad en el tramo, pues esta acción popular nace a raíz sobre todo el accidente del 24 de mayo 2025 en donde nuestra comunidad universitaria perdió aparte a sus compañeros, a sus profesores y a un chico de comunicaciones.

Entonces, lo que queremos es proteger la vida porque que este tipo de eventos no se repitan en nuestro territorio y más en tramos en donde se ha visto que hay un riesgo palpable y que ese riesgo es conocido por las entidades. Entonces, que se tomen las medidas correspondientes para que se mitigue el riesgo, subrayó el estudiante.

Y agregó “lo que sí que esperar si hay apelación por parte del Instituto Nacional de Vías, caso en el cual será el Consejo de Estado quien tome la decisión final y si no, pues simplemente seguir con el cumplimiento del fallo, en este caso, o ser parte de los comités de verificación que se realicen y de las reuniones a que hubiera lugar”