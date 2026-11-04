Así reaccionaron congresistas de Boyacá a aprobación de la Ley de Sometimiento

Los congresistas boyacenses se refirieron a la aprobación de la Ley de Sometimiento.

Tunja

En un debate contrarreloj, el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley de Sometimiento del Gobierno del presidente, Abelardo De la Espriella, con el cual se acaba la paz total del anterior gobierno.

Los congresistas de Boyacá tuvieron distintas reacciones a esta iniciativa. El representante a la Cámara de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca, destacó que esta “iniciativa busca establecer condiciones para el sometimiento de estructuras criminales a la justicia”.

Celebró la inclusión de varias de sus propuestas que buscan “fortalecer la transparencia y las investigaciones”, y advirtió que persisten vacíos en la protección y reparación de las víctimas.

Por su parte, el representante del Pacto Histórico, José Luis Bohórquez, publicó una imagen donde un congresista de la coalición de Gobierno exhibe un cartel donde se lee: “Hoy murió la Paz Total” y él le agrega: “Y nació la Paz Traqueta”.

El representante del Partido Liberal, Héctor David Chaparro, les mandó un mensaje a los criminales.

“Fue aprobada la Ley de Sometimiento. Cumplimos con nuestra tarea de dar este debate por la seguridad y el orden público que el país necesita. Ahora les corresponde a las estructuras criminales hacer su parte: entregar las armas, los bienes y los dineros obtenidos de actividades criminales, responder ante la justicia y no volver a delinquir”.

Eduar Triana, representante de la Cámara del Centro Democrático, calificó la aprobación como una gran noticia para Colombia.

“Gran noticia para Colombia. Aprobada la Ley de Sometimiento: no más mesas de negociación ni gestores de paz, ni suspensión de órdenes de captura. Cero beneficios para reclutadores de menores. ¡Seguridad, justicia y autoridad, no impunidad!”.

La senadora Zandra Bernal, también del Centro Democrático, dijo que con la aprobación de esta ley se manda un mensaje contundente contra el terrorismo y los errores de la paz total y explicó las condiciones para los grupos criminales y por qué la seguridad, la reparación de las víctimas y los derechos de los niños deben estar primero.

“El sometimiento queda hoy bajo las reglas de la justicia, se elimina la suspensión de órdenes de captura y las solicitudes de extradición. Se mantienen las facultades para que la fuerza pública pueda combatir las estructuras criminales. Los beneficios penales exigen compromisos concretos; dejar las armas, abandonar el delito, entregar los niños reclutados y responder por la reparación de las víctimas. Ahora el reto es del Estado, hacer cumplir estas reglas y recuperar la tranquilidad de los territorios”.

La iniciativa pasa ahora a sanción del presidente, Abelardo De la Espriella.