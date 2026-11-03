Denuncian ingreso de vehículos a zona protegida del Páramo de Siscunsí en Sogamoso

La organización Sogamoso Verde & Justa señaló que recibió la denuncia sobre el ingreso de vehículos hasta zonas de vegetación nativa y estacionándose cerca de los frailejones / Foto: Suministrada.

Sogamoso

Una denuncia ciudadana alertó sobre el ingreso irregular de vehículos a predios protegidos del Páramo de Siscunsí, en Sogamoso. Según la organización Sogamoso Verde & Justa, los automotores estarían ingresando hasta zonas de vegetación nativa y estacionándose cerca de los frailejones, una situación que, aseguran, se suma a las caravanas de motocicletas reportadas anteriormente.

La organización advirtió que el tránsito de vehículos en este ecosistema puede generar compactación y erosión de los suelos, afectar la recuperación de la flora y poner en riesgo las fuentes hídricas que abastecen al municipio.

“Nos llega una denuncia sobre el ingreso irregular de vehículos a los predios protegidos del Páramo de Siscunsí, donde parquean directamente sobre la vegetación nativa y el entorno de los frailejones. Esta situación se suma a las caravanas de motos que llegan constantemente y que ya se habían denunciado”, dice la organización.

Sogamoso Verde & Justa también cuestionó el cierre del Parque Regional Natural Siscunsí-Ocetá y consideró que la restricción, sin vigilancia permanente ni control de acceso, estaría favoreciendo el ingreso desordenado al territorio. Por ello, pidió instalar barreras físicas, contar con guardapáramos y evaluar una apertura regulada de senderos exclusivamente para actividades de ecoturismo, sin vehículos.

Alcaldía rechaza el ingreso de automotores

A través de sus redes sociales, la Alcaldía de Sogamoso rechazó cualquier práctica que pueda afectar el patrimonio ambiental del municipio. La Administración señaló que la denuncia advierte sobre el tránsito de un vehículo tipo campero por un terreno húmedo y pantanoso, donde quedaron huellas de circulación y habría una posible afectación de la cobertura vegetal.

“El Páramo de Siscunsí es un ecosistema estratégico, nuestra fábrica natural de agua y de vida y patrimonio natural que debemos proteger. Hacemos un llamado al respeto por nuestras áreas protegidas”.

La Alcaldía recordó que el páramo tiene restringido cualquier tipo de actividad turística y pidió a los ciudadanos abstenerse de realizar prácticas prohibidas en estas zonas. También advirtió que el tránsito de vehículos puede deteriorar los suelos y la vegetación, además de afectar la regulación del agua y la biodiversidad.

Mientras la organización ambiental insiste en la necesidad de fortalecer la vigilancia y el manejo del territorio, la Administración municipal reiteró su rechazo a las actividades que pongan en riesgo los ecosistemas protegidos de Sogamoso.