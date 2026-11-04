Denuncian incursión de vehículos camperos y caravanas de motos en Páramo de Siscunsí en Sogamoso

organización para la conservación del medioambiente, Sogamoso Verde & Justa aseguran que vehículos camperos se parquean cerca de los frailejones / Foto: Suministrada.

Sogamoso

La organización para la conservación del medioambiente, Sogamoso Verde & Justa denunció con fotografías, una nueva incursión irregular de carros a una zona protegida del Páramo de Siscunsí en Sogamoso.

“Nos llega esta denuncia sobre el ingreso irregular de vehículos a los predios protegidos del Páramo de Siscunsí en Sogamoso, donde parquean directamente sobre la vegetación nativa y el entorno de los frailejones. Esta situación se suma a las caravanas de motos que llegan constantemente y que ya se habían denunciado con anterioridad”.

La organización ambientalista denunció que todo ocurre en medio del cierre del parque donde se encuentra este ecosistema.

“Este hecho expone una alarmante realidad: el Parque Regional Natural Siscunsí - Ocetá presenta un cierre por Corpoboyacá desde hace varios años que, contrario a lo que buscaría cualquier restricción, lo que está fomentando es el acceso desordenado y sin regulación al área protegida. Sumado a esto, la falta de gestión de la alcaldía de Sogamoso, para reabrir el sendero y darle una regulación y control constante, como debe ser, demuestra que la prohibición en el papel no hace más que invisibilizar los daños”.

Y menciona de la afectación que se ve claramente en el ecosistema.

“Suelos compactados: El peso de los vehículos destruye de forma irreversible los suelos andisoles, la esponja hídrica, lo que causa erosión. Flora en peligro: La vegetación de páramo, al ser de muy lento crecimiento, tarda décadas en recuperarse. Agua en riesgo: Los aceites, combustibles y metales pesados de los vehículos se filtran directamente a los flujos de agua que abastecen a Sogamoso”.

Advierte la organización que el cierre del parque profundiza los daños al páramo.

“El cierre del sendero de Siscunsí no está haciendo más que afectar al páramo. Exigimos a las autoridades ambientales pasar de restricciones de papel a la gestión real del territorio con barreras físicas donde no debería haber acceso, guardapáramos permanentes, la apertura controlada de senderos estrictamente para ecoturismo y la vinculación de la comunidad aledaña para ejercer control y generar oportunidades laborales como los guardianes del páramo que son”.

Alcaldía de Sogamoso rechaza ingreso de vehículos al Páramos de Siscunsí

En sus redes sociales la alcaldía de Sogamoso se pronunció sobre la denuncia de la organización ambientalista, Sogamoso Verde & Justa.

“Rechazamos cualquier práctica que ponga en riesgo la riqueza ambiental de nuestro territorio. El Páramo de Siscunsí es un ecosistema estratégico, nuestra fábrica natural de agua y de vida y patrimonio natural que debemos proteger”.

Recordó que en la zona está prohibido el ingreso.

“Hacemos un llamado al respeto por nuestras áreas protegidas. Este Páramo, además se encuentra restringido para cualquier actividad turística. La actividad desarrollada por este turista, deteriorar los suelos y la vegetación. Estos son ecosistemas frágiles, fundamentales para la regulación del agua y la conservación de la biodiversidad”.

Invitó a la comunidad a cuidar esas zonas protegidas.

“Pedimos a los ciudadanos abstenerse de realizar actividades prohibidas en nuestras zonas protegidas, cuidarlas es una forma de proteger nuestros recursos naturales y nuestro futuro”.