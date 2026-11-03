Ya son 85 inmuebles derribados en Antioquia por ser posibles focos de inseguridad

En Antioquia han derribado 85 inmuebles que habían sido detectados como focos de inseguridad. Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Medellín

La Gobernación de Antioquia avanza con su estrategia de demoler inmuebles que están siendo utilizados para el expendio y consumo de estupefacientes, que ya ha alcanzado la intervención de 85 construcciones que se convirtieron en focos de inseguridad.

¿Cuáles son los municipios impactados?

En total se ha logrado implementar esta estrategia en 18 municipios del departamento, entre los que se encuentran Amagá, Guarne, Sonsón, Yarumal, Copacabana, Turbo, Rionegro, Abejorral, Ciudad Bolívar, Amalfi, Bello, Cocorná, La Unión, San Luis, El Peñol, La Ceja, La Estrella y Caldas.

La más reciente intervención

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz demolió en el municipio de Cocorná un inmueble identificado como foco de inseguridad.

Esta construcción estaba ubicada en la vereda Montañita, cerca del relleno sanitario Número dos; estaba abandonada y presentaba un avanzado deterioro en sus columnas, cimientos y paredes, así como posibles fallas geológicas.

A estas condiciones se sumaba la acumulación de residuos, los malos olores y la presencia de maleza.

Este lugar estaba ubicado a un kilómetro del casco urbano y era utilizado para el consumo de estupefacientes, situación que generaba preocupación por sus posibles efectos en la seguridad y la convivencia del sector.

El director operativo de la Seguridad, coronel en retiro José Edilberto Lesmes Beltrán, explicó que este inmueble se derribó gracias “a la coordinación que se hizo con la Policía Nacional y la administración municipal”.

Este sitio se había convertido en un centro de expendio de sustancias psicoactivas. Es así como la Policía Nacional, precisamente hace dos días, capturó a una persona que portaba estupefacientes”.

Por su parte, el alcalde de Cocorná, Alejandro Gómez Hoyos, dijo que “a través de acciones conjuntas con la Gobernación de Antioquia y la administración municipal, hemos venido atacando estos lugares de inseguridad en nuestro municipio. Ya tuvimos, en primera instancia, el derribamiento de una vivienda donde era foco de consumo y hoy venimos a un segundo lugar: la entrada del antiguo relleno del municipio, que se había convertido en este foco de expendio y consumo de sustancias psicoactivas, que venía generando inseguridad”.

Espacios abandonados

Desde la Gobernación de Antioquia explicaron que “estas acciones buscan intervenir espacios abandonados que, por sus condiciones y uso, representan riesgos para la seguridad, la salubridad y la convivencia ciudadana”.

Desde la Gobernación de Antioquia convocaron a los alcaldes de los diferentes municipios para que reporten estos inmuebles que se han detectado como focos de inseguridad.

En cada localidad se espera avanzar con el proceso y evitar que sigan siendo lugares y escenarios para actividades irregulares y mejore así la seguridad de sus localidades.