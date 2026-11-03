Ejército neutralizó amenaza de ataques con drones explosivos del Clan del Golfo en Segovia

Segovia, Antioquia

El Ejército Nacional evitó un posible ataque con drones cargados de explosivos en el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño, tras una operación militar contra integrantes del Clan del Golfo.

La acción ofensiva fue desarrollada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, que sostuvieron combates con integrantes de la subestructura Manuel Alexánder Ariza, perteneciente a esta organización criminal.

Durante el operativo, los militares encontraron 10 granadas de alto poder y cuatro de mediano poder, adaptadas para ser utilizadas mediante drones, además de 10 detonadores aneléctricos y material de intendencia.

Según el Ejército Nacional, la incautación permitió impedir que estos artefactos explosivos fueran utilizados en posibles ataques mediante aeronaves no tripuladas, una modalidad que representa un riesgo para la seguridad de la población y de la fuerza pública.

Ofensiva contra el Clan del Golfo

Con este resultado, las autoridades señalaron que se afecta la capacidad armada del Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño, al retirar de circulación material explosivo que podría ser empleado en acciones violentas.

El Ejército Nacional mantiene su ofensiva contra las estructuras armadas ilegales que tienen presencia en esta región del departamento, con el propósito de contrarrestar sus actividades y prevenir nuevas amenazas contra la seguridad.