Gobernación de Antioquia derribó ocho focos de inseguridad en Caldas

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia, en articulación con la Alcaldía de Caldas, adelantó el derribamiento de ocho inmuebles identificados por las autoridades como focos de inseguridad en este municipio del sur del Valle de Aburrá. De acuerdo con reportes de la Policía Nacional, los espacios eran utilizados para el consumo y la comercialización de estupefacientes.

Las intervenciones se realizaron en tres sectores del municipio: la vereda Salinas, el corredor férreo del sector Cristo Rey y en la variante. Las construcciones estaban elaboradas en materiales como madera y otros elementos, algunas de manera artesanal y con riesgo de colapso.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, destacó los resultados de la estrategia departamental, orientada a intervenir inmuebles identificados como espacios utilizados para actividades relacionadas con el microtráfico.

“Yo he sido fiel al compromiso de la campaña: casa de vicio que me reporten, casa de vicio que demolemos”, afirmó el mandatario, quien agradeció el trabajo articulado con la administración municipal.

Una estrategia con presencia en varios municipios

Con las ocho demoliciones en Caldas, Antioquia llegó a 84 estructuras derribadas, de una meta de 100 durante el cuatrienio. Por su parte, el alcalde de Caldas, Carlos Mario Gaviria Vélez, resaltó la coordinación entre el municipio y el departamento para recuperar espacios que afectaban la seguridad y la convivencia de los habitantes.

“De manera articulada, Caldas y Antioquia empezamos a hacer un trabajo importante en seguridad”, manifestó Gaviria, al referirse a la intervención de uno de los inmuebles que, hasta el viernes anterior, era señalado como un lugar asociado al consumo de drogas y a comportamientos contrarios a la ley.

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La Gobernación informó que la estrategia de demolición de focos de inseguridad también se ha desarrollado en municipios como Amagá, Guarne, Sonsón, Yarumal, Copacabana, Turbo, Rionegro, Abejorral, entre otros. Con estas acciones, las autoridades departamentales y municipales buscan intervenir espacios asociados a actividades delictivas y contribuir a la recuperación de entornos seguros para la comunidad.