Avianca retoma de manera permanente la ruta directa entre Cali y Miami

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La aerolínea colombiana Avianca anunció que a partir del próximo 17 de diciembre se retomará de forma permanente y sin escalas la ruta entre Cali y Miami.

Vale la pena recordar que la operación, que anteriormente se ofrecía de manera estacional, volverá como parte de la red estructural de la aerolínea y estará disponible durante todo el año.

“Sabemos lo importante que es el sur de la Florida para los vallecaucanos, tanto para visitar a sus familias como para hacer negocios y disfrutar de vacaciones. Por eso, dar el paso de una ruta estacional a una permanente responde directamente a la confianza y lealtad de la región con Avianca.”, afirmó Ángela María Orozco, Vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos de Avianca.

La ruta iniciará con una operación diaria entre el 17 de diciembre de 2026 y el 31 de enero de 2027, coincidiendo con la temporada alta de viajes.