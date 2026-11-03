Quetame tendrá nuevo puente sobre el río Negro: inversión será de 17 mil millones

Colombia

Quetame, en Cundinamarca, contará con un nuevo puente sobre el río Negro, una infraestructura que busca restablecer el acceso afectado por la emergencia invernal registrada el pasado 11 de julio.

El gonbernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que ya se firmó el convenio y se entregaron los recursos al municipio para iniciar el proyecto, cuya inversión aproximada será de 17.000 millones de pesos.

“El hito más importante, desde el punto de vista constructivo, que vamos a tener en esos dos kilómetros es la construcción de un puente sobre este río, sobre el río Negro, que tiene un valor aproximado de 17.000 millones de pesos. Ya firmamos el convenio y ya le entregamos los recursos al municipio para que empiece la obra”, explicó el mandatario en sus redes sociales.

¿Cómo será el nuevo puente?

El proyecto contempla la construcción de un puente en arco metálico, nuevas cimentaciones, accesos y obras de contención. Además, incluye el mejoramiento de 200 metros del corredor existente y la adecuación de carriles de aceleración y desaceleración para facilitar la conexión con la vía Bogotá–Villavicencio.

Sobre estas adecuaciones, Yesenia Herreño, directora del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), explicó:

“Será una conexión directa con la concesión Coviandina, con la vía Bogotá-Villavicencio, donde hay que hacer unos carriles de ingreso, de desaceleración y aceleración, que lo pide como tal la norma. Por eso no puede ingresar un carro en plena vía nacional e ingresar a esto. Eso lo contempla el diseño”.

¿Cuándo comenzarán las obras?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades departamentales, los trabajos en terreno comenzarían a principios de 2027 y tendrían un plazo de ejecución de 13 meses.

La nueva infraestructura busca mejorar la movilidad de los habitantes de Quetame, facilitar el transporte de productos agrícolas y fortalecer la conexión de este municipio con la vía Bogotá–Villavicencio, uno de los corredores estratégicos para la movilidad entre el centro del país y los Llanos Orientales.