Precio del café HOY 3 de noviembre 2026: nueva baja en el valor tras inició de semana al alza

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 3 de noviembre, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finalizada la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia HOY 3 de noviembre 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este martes 3 de noviembre, el precio del café en Colombia se cotiza en $2,050,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 3 de noviembre se encuentra en $12.000 COP por kilogramo.

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Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café estuvo hoy a la baja; comparado con el último reporte del lunes 2 de noviembre, cuando la cotización cerró en $2,080,000 COP por carga, por lo que el valor con este nuevo cierre bajó unos $30,000 COP.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy 3 de noviembre

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 3 de noviembre, en referencia FR 94:

Armenia : Carga $2,050,500 | Kilo $16,404 | Arroba: $205,050

: Carga $2,050,500 | Kilo $16,404 | Arroba: $205,050 Bogotá : Carga $2,049,250 | Kilo $16,394 | Arroba: $204,925

: Carga $2,049,250 | Kilo $16,394 | Arroba: $204,925 Bucaramanga : Carga $2,048,875 | Kilo $16,391 | Arroba: $204,888

: Carga $2,048,875 | Kilo $16,391 | Arroba: $204,888 Buga : Carga $2,051,250 | Kilo $16,410 | Arroba: $205,125

: Carga $2,051,250 | Kilo $16,410 | Arroba: $205,125 Chinchiná : Carga $2,050,375 | Kilo $16,403 | Arroba: $205,038

: Carga $2,050,375 | Kilo $16,403 | Arroba: $205,038 Cúcuta : Carga $2,048,375 | Kilo $16,387 | Arroba: $204,838

: Carga $2,048,375 | Kilo $16,387 | Arroba: $204,838 Ibagué : Carga $2,049,625 | Kilo $16,397 | Arroba: $204,963

: Carga $2,049,625 | Kilo $16,397 | Arroba: $204,963 Manizales : Carga $2,050,375 | Kilo $16,403 | Arroba: $205,038

: Carga $2,050,375 | Kilo $16,403 | Arroba: $205,038 Medellín : Carga $2,049,625 | Kilo $16,397 | Arroba: $204,963

: Carga $2,049,625 | Kilo $16,397 | Arroba: $204,963 Neiva : Carga $2,048,750 | Kilo $16,390 | Arroba: $204,875

: Carga $2,048,750 | Kilo $16,390 | Arroba: $204,875 Pamplona : Carga $2,048,500 | Kilo $16,388 | Arroba: $204,850

: Carga $2,048,500 | Kilo $16,388 | Arroba: $204,850 Pasto : Carga $2,048,500 | Kilo $16,388 | Arroba: $204,850

: Carga $2,048,500 | Kilo $16,388 | Arroba: $204,850 Pereira : Carga $2,050,375 | Kilo $16,403 | Arroba: $205,038

: Carga $2,050,375 | Kilo $16,403 | Arroba: $205,038 Popayán : Carga $2,050,625 | Kilo $16,405 | Arroba: $205,063

: Carga $2,050,625 | Kilo $16,405 | Arroba: $205,063 Santa Marta : Carga $2,052,125 | Kilo $16,417 | Arroba: $205,213

: Carga $2,052,125 | Kilo $16,417 | Arroba: $205,213 Valledupar: Carga $2,049,750 | Kilo $16,398 | Arroba: $204,975

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