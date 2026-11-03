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03 nov 2026 Actualizado 12:27

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“Perdimos en cuatro años lo que logramos en 30”: gobernadora del Tolima tras atentado en Planadas

Adriana Magali, gobernadora del Tolima, denunció violación a los DD. HH. por parte de disidencias de las FARC y señala a alias ‘Amazonas’ tras atentado en Tolima.

“Perdimos en cuatro años lo que logramos en 30”: gobernadora del Tolima tras atentado en Planadas

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali, confirmó cuatro fallecidos y la destrucción del 80% del hospital transitorio tras el reciente atentado en el municipio de Planadas, Tolima.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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