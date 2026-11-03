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03 nov 2026 Actualizado 02:00

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Orden Público

FAC desplegó helicópteros para reforzar seguridad en Planadas, Tolima, tras atentado terrorista

Ante esta situación, el Comando Aéreo de Combate N.° 4 dispuso sobrevuelos, escoltas aéreas, patrullajes y misiones de reconocimiento.

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La Fuerza Aérea Colombiana desplegó sus capacidades helicoportadas en Planadas, Tolima, luego del atentado terrorista del pasado fin de semana, en el que una volqueta acondicionada con rampas lanzó cilindros explosivos contra el municipio. El ataque dejó cuatro civiles muertos, entre ellos una bebé de dos meses, y 17 personas heridas, además de daños en viviendas y en el hospital local.

Ante esta situación, el Comando Aéreo de Combate N.° 4 dispuso sobrevuelos, escoltas aéreas, patrullajes y misiones de reconocimiento para fortalecer la vigilancia desde el aire y acompañar a las tropas que adelantan operaciones en tierra.

Las tripulaciones realizan estas labores para apoyar el control territorial y las acciones de seguridad en el municipio y sus alrededores, mientras las autoridades buscan responder a la situación de orden público y proteger a la población civil.

El despliegue se desarrolla de manera coordinada con las demás Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las autoridades regionales, en el marco del consejo de seguridad departamental, desde donde se articulan las medidas para reforzar la seguridad en el sur del Tolima.

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