Atentado terrorista dejó 177 viviendas afectadas en el municipio de Planadas, Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, entregó el balance oficial que dejó el atentado terrorista perpetrado en la noche del domingo primero de noviembre por las facciones Gerónimo Galeano e Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc que operan en los sur del departamento.

El atentado con explosivos lanzados desde una volqueta y drones dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, 18 heridos y 177 viviendas afectadas. Además de daños en el 80% del hospital del municipio de Planadas.

En la mañana del lunes 2 de noviembre se cumplió un consejo extraordinario de seguridad liderado por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, en el que participó el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López; el comandante de las Fuerzas Militares; el director nacional de la Defensa Civil, mayor general (RA) Jorge Humberto Jerez Cuéllar, y los mandatarios locales de Ataco, Chaparral y Rioblanco.

En el encuentro se analizó la compleja situación registrada en el municipio de Planadas, sur del Tolima, donde un atentado terrorista con explosivos contra la población civil.

“Lo de Planadas es terrorismo puro y duro de las mafias de la minería ilegal y la droga, que se disfrazan con brazaletes de revolucionarios”, afirmó la gobernadora Adriana Magali Matiz, al rechazar categóricamente este ataque contra la población civil y reiterar la necesidad de una respuesta contundente de las autoridades.

Según información de las autoridades, un total de tres artefactos explosivos fueron detonados hacia las 9:45 de la noche, hecho en el que habrían participado conjuntamente las estructuras de las disidencias de las FARC Ismael Ruiz y Gerónimo Galeano.

La onda expansiva ocasionó graves afectaciones materiales, con un balance de 177 viviendas afectadas. Asimismo, 18 personas heridas recibieron atención por parte del personal médico dispuesto en Planadas y tres de ellas tuvieron que ser remitidas a otros centros asistenciales para recibir atención especializada.

Frente a esta emergencia, las autoridades mantienen articuladas sus capacidades institucionales, operativas y de atención humanitaria para acompañar a las familias afectadas, garantizar la seguridad de los habitantes y avanzar en las acciones necesarias para recuperar la tranquilidad en esta zona del departamento.