Identifican a las cuatro víctimas del atentado terrorista en el municipio de Planadas, Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que las autoridades en el Tolima identificaron a las víctimas mortales del atentado terrorista perpetrado por las disidencias de las Farc con cilindros bomba lanzados desde una volqueta con los que atacaron atacaron a la población civil en el municipio de Planadas en la noche del domingo primero de noviembre.

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Juliana Olaya, una joven mujer reconocida en esta población por su amor con el deporte, por otra parte, está Joseph Sánchez y su hija de 2 meses de nacida y finalmente joven Duver Forero.

Estas cuatro personas se encontraba en sus viviendas en el municipio de Planadas al sur del Tolima cuando hacia las 9:45 de la noche se escucharon tres detonaciones que acabaron con la tranquilidad de esta población y la convirtieron en una de terror.

Los explosivos lanzados cayeron sobre las instalaciones de la farmacia del hospital e impactaron viviendas de los barrios Simón Bolívar, Ciudad Jardín y el Aeropuerto.

El atentado dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, 18 heridos y 177 viviendas afectadas. Además de daños en el 80% del hospital del municipio de Planadas.

Las 18 personas heridas recibieron atención por parte del personal médico dispuesto en Planadas y tres de ellas tuvieron que ser remitidas a otros centros asistenciales para recibir atención especializada.