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02 nov 2026 Actualizado 23:49

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Habilitarán un hospital de campaña en el municipio de Planadas tras atentado terrorista

El hospital de este municipio sufrió afectaciones del 80% en su infraestructura confirmó la Alcaldía.

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En diálogo con Caracol Radio Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, confirmó que en articulación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Defensa Civil se hará el desplazamiento de carpas que servirán como hospital de campaña en el municipio de Planadas debido a que el centro asistencial tuvo daños del 80% en su infraestructura por el atentado terrorista ocurrido en el noche del domingo primero de noviembre.

“De igual manera estamos pendientes de los censos finales frente a las afectaciones para entregar las ayudas humanitarias necesarias para todas las víctimas, igual con la Secretaría de Salud se hace un acompañamiento psicosocial”, aseguró Ericka Lozano.

Según Lozano, desde el primer momento de la emergencia, la Gobernación del Tolima activó las capacidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo y mantiene un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para coordinar la respuesta institucional, atender a las víctimas y gestionar los recursos necesarios para el municipio.

Durante un Consejo Departamental Extraordinario de Gestión del Riesgo, las entidades que integran el sistema expusieron sus capacidades y definieron acciones para responder a las necesidades de la población.

Por su parte, el director de Gestión del Riesgo, Luis Cárdenas, señaló que la coordinación institucional se mantendrá tanto durante la atención inmediata como en las siguientes etapas de recuperación.

“Estamos atentos a articular todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para llegar de manera oportuna y eficaz con las ayudas que necesita la población. Junto con el alcalde de Planadas, estaremos pendientes de la culminación de los censos y de la evaluación de daños y análisis de necesidades, para actuar de manera inmediata, conforme a las instrucciones de nuestra gobernadora”, indicó.

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