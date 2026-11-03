LATAM retomará vuelos directos entre Medellín y Cartagena desde enero de 2027

TRANSPORTE

En las últimas horas LATAM Airlines Colombia anunció el regreso de la ruta Medellín-Cartagena-Medellín a partir del 1 de enero de 2027, con 21 frecuencias semanales y tres vuelos diarios por sentido.

La operación se realizará en aviones Airbus A320, con capacidad para 170 pasajeros, y ofrecerá horarios en la mañana y la tarde.

Desde Medellín, los vuelos saldrán a las 5:40 a. m., 9:15 a. m. y 4:55 p. m.; mientras que desde Cartagena partirán a las 7:25 a. m., 11:10 a. m. y 6:45 p. m.

La venta de tiquetes está disponible desde el 31 de octubre a través de los canales de LATAM y agencias de viajes.

Con el regreso de esta conexión, la aerolínea busca fortalecer la conectividad aérea entre Antioquia y el Caribe colombiano, facilitando los viajes de negocios, turismo y actividades comerciales.