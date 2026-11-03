Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 nov 2026 Actualizado 16:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

LATAM retomará vuelos directos entre Medellín y Cartagena desde enero de 2027

La operación se realizará en aviones Airbus A320, con capacidad para 170 pasajeros, y ofrecerá horarios en la mañana y la tarde.

Boeing 787-9 Dreamliner. (Photo by JoanValls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images)

Boeing 787-9 Dreamliner. (Photo by JoanValls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Boeing 787-9 Dreamliner. (Photo by JoanValls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

TRANSPORTE

En las últimas horas LATAM Airlines Colombia anunció el regreso de la ruta Medellín-Cartagena-Medellín a partir del 1 de enero de 2027, con 21 frecuencias semanales y tres vuelos diarios por sentido.

La operación se realizará en aviones Airbus A320, con capacidad para 170 pasajeros, y ofrecerá horarios en la mañana y la tarde.

Desde Medellín, los vuelos saldrán a las 5:40 a. m., 9:15 a. m. y 4:55 p. m.; mientras que desde Cartagena partirán a las 7:25 a. m., 11:10 a. m. y 6:45 p. m.

La venta de tiquetes está disponible desde el 31 de octubre a través de los canales de LATAM y agencias de viajes.

Con el regreso de esta conexión, la aerolínea busca fortalecer la conectividad aérea entre Antioquia y el Caribe colombiano, facilitando los viajes de negocios, turismo y actividades comerciales.

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado