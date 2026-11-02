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02 nov 2026 Actualizado 17:29

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Política

Abelardo De La Espriella rechazó atentados y reiteró ofensiva militar contra grupos armados

El presidente aseguró que los ataques contra la población civil no quedarán impunes.

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Juan David Gutiérrez

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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se pronunció luego de los atentados terroristas en Planadas Tolima, Algeciras, Huila y Balboa, La Sierra y Totoró, Cauca.

De La Espriella afirmó que los crímenes no quedarán impunes y reiteró que enfrentarán el narcoterrorismo con toda la capacidad del Estado.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, en Planadas, Tolima, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas una bebé de apenas dos meses. En Algeciras, Huila, fue asesinado el patrullero de la Policía Julián Esmith Castaño López, mientras que otros uniformados y civiles resultaron heridos.

Por su parte, en los municipios de Balboa, La Sierra y Totoró, en el Cauca, se registraron ataques con explosivos y hostigamientos armados que afectaron la tranquilidad de las comunidades.

Abelardo De La Espriella ordenó intensificar operaciones militares

Tras estos hechos, el jefe de Estado informó que el Ejército y la Policía desplegaron sus capacidades para restablecer el orden público, proteger a las comunidades y asegurar las zonas afectadas.

Entre las medidas anunciadas está el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública, la intensificación de las operaciones y la activación de medidas especiales para prevenir nuevos ataques. Además, confirmó que avanzará en la reactivación de las fumigaciones, de acuerdo con la ley.

Gobierno advirtió que perseguirá a los responsables

El Gobierno aseguró que utilizará todas las capacidades del Estado para combatir las estructuras criminales, desmantelar sus organizaciones, afectar sus economías ilícitas y recuperar los territorios afectados por la violencia.

Por último, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y señaló que los responsables de los ataques serán perseguidos con todo el rigor de la ley.

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