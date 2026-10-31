Capturan a dos extorsionistas del Clan del Golfo en Cáceres, Antioquia

Imagen de referencia de Clan del Golfo. Foto: Getty Images. / RAUL ARBOLEDA

Cáceres, Antioquia

Dos hombres señalados de pertenecer al Clan del Golfo fueron capturados en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, durante un operativo conjunto del Ejército Nacional y la Policía, al estar vinculados con el cobro de extorsiones a la población.

El procedimiento se desarrolló en el corregimiento Jardín de Tamaná, donde uniformados del Gaula Militar Bajo Cauca y del Gaula de la Policía adelantaron varios allanamientos a inmuebles que permitieron ubicar a los dos presuntos integrantes de la subestructura Yeison Leudo Chaverra, del Clan del Golfo.

Detalles de las capturas e incautaciones

Durante las diligencias, las autoridades encontraron cerca de 36 millones de pesos en efectivo y más de 290 gramos de oro. En los inmuebles intervenidos también fueron hallados un revólver, cuatro cartuchos, más de 70 gramos de clorhidrato de cocaína, tres grameras, una máquina contadora de dinero y cuatro teléfonos celulares.

Además, los uniformados decomisaron un radio de comunicaciones y 12 panfletos alusivos a la subestructura criminal, material que será analizado dentro de las investigaciones.

Según información de las autoridades, los dos capturados presuntamente participaban en actividades de extorsión contra mineros, ganaderos, comerciantes y habitantes de diferentes municipios del Bajo Cauca antioqueño.

Los detenidos son señalados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Con este operativo, la fuerza pública busca debilitar las estructuras del Clan del Golfo que mantienen presencia en esta zona de Antioquia, donde continuarán las acciones militares y policiales contra las actividades de los grupos armados ilegales.