Luis Alberto Posada dejará de interpretar varios de sus éxitos por una disputa legal: ¿Qué pasó?

El cantautor de música popular colombiana Luis Alberto Posada no podrá interpretar varias de sus canciones por una disputa legal.

A través de sus redes sociales, publicó un video en el que sus representantes legales “informaron las razones por las cuales algunas canciones han sido retiradas temporalmente de sus presentaciones en vivo y su canal oficial de YouTube fue suspendido temporalmente”, dice un texto que acompaña el video.

Las razones publicadas fueron las siguientes:

1. Disputa por derechos de autor. Se adelantan acciones legales debido a presuntas irregularidades en el registro de algunas obras musicales por parte del compositor Héctor Fabio Martínez.

2. Suspensión de YouTube. El canal oficial de Luis Alberto Posada fue suspendido temporalmente a raíz de reclamaciones relacionadas con los derechos de dichas canciones.

3. Presentaciones en vivo. Por decisión del artista, algunas canciones no serán interpretadas en sus conciertos mientras se resuelve la controversia legal.

4. Solicitud a medios y plataformas. Luis Alberto Posada manifiesta que no autoriza la regrabación ni la difusión de canciones interpretadas con su voz y escritas por Héctor Fabio Martínez, y solicita a los medios de comunicación y plataformas digitales abstenerse de promover dicho material.

5. Acciones legales. El equipo jurídico continuará adelantando las actuaciones correspondientes para defender los derechos e intereses del artista.

Luis Alberto Posada es uno de los mayores exponentes de la música popular en Colombia.

Apodado popularmente como “el caballo de la música popular”, es recordado por canciones como: “El precio de tu error”, “Me tomas y me dejas”, “Perdóname si te fallo”, “Que se mueran de envidia” y “Preso por dinero”.