Silvestre Dangond celebra el amor en todas sus manifestaciones con su nuevo sencillo “Hay amores”

Este jueves el cantante colombiano Silvestre Dangond regresó con un nuevo sencillo que celebra el amor.

¿De qué trata su nueva canción?

“Hay amores” es “una canción que celebra uno de los sentimientos más universales y poderosos: el amor en todas sus formas, etapas y manifestaciones”, dice el comunicado.

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“‘Hay amores’ invita a reconocer esos amores que dejan huella en nuestras vidas. Desde la inocencia de un primer amor en la niñez, la intensidad de los sentimientos adolescentes hasta la complicidad y la madurez de un amor adulto, la canción nos recuerda que cada etapa tiene una manera única de sentirse, vivirse y atesorarse”, agregó.

¿Junto a quién la compuso?

Dangond se unió a Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Andrés Castro, quienes participaron en la composición de la canción, y la producción musical estuvo a cargo de Rengifo, Torres y Castro.

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¿Dónde fue grabado el video?

El video musical fue grabado en Valledupar, César, y muestra su naturaleza, sus calles y su gente.

¿Cuándo fue la última presentación de su gira?

Dangond cerró su gira “El último baile” junto a Juancho de la Espriella el 15 de mayo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, con varios invitados como Feid, Morat, Manuel Turizo y El Cholo Valderrama.

Vea el video a continuación: