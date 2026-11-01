Primer Ángeles Somos en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IPCC y en articulación con el Observatorio de Infancia y Adolescencia Ángeles Somos, se sumó este 1 de noviembre a la celebración tradicional desde las bibliotecas públicas y centros culturales de la ciudad, con una programación especial con la música, saberes y las expresiones comunitarias que mantienen viva esta tradición.

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La programación de la Red de Bibliotecas recorrió las zonas de sus barrios y corregimientos, finalizando con la preparación del tradicional sancocho y actividades artísticas y encuentros de integración comunitaria.

La inclusión de Ángeles Somos en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación representa también una oportunidad para asumir con mayor compromiso su salvaguardia. En ese sentido, las bibliotecas y centros culturales cumplen un papel estratégico como espacios de encuentro, formación y transmisión de saberes, donde los niños y niñas pueden conocer, disfrutar y apropiarse de las expresiones que hacen parte de la identidad cartagenera.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, destacó el papel de estos espacios culturales en el fortalecimiento de la manifestación y la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en su preservación: “Ángeles Somos es una tradición que nos conecta con nuestra memoria, con la solidaridad de nuestros barrios y con la alegría de compartir. Desde el IPCC reconocemos el valor de las bibliotecas, como aliados fundamentales para que esta manifestación siga viva. Queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes no solo participen de la celebración, sino que la conozcan, la hagan suya y se conviertan en protagonistas de su transmisión a las próximas generaciones”.

La celebración tuvo otro escenario especial en el barrio Torices, donde el Observatorio de Infancia y Adolescencia Ángeles Somos realizó una jornada en el Museo de Ángeles Somos.

Las Bibliotecas que se sumaron a esta manifestación fueron:

Biblioteca Pública Juan Carlos Arango de Bayunca; Etnobiblioteca Pública de Tierra Baja; Centro Cultural Punta Canoa; Centro Cultural Las Pilanderas; Biblioteca Pública de Fredonia; Biblioteca Balbino Carreazo-Corregimiento de Pasacaballos; Biblioteca Distrital Jorge Artel-El Socorro; Biblioteca Distrital Juan de Dios Amador-Boston; Centro Cultural Las Palmeras; Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa-Barrio Chino; Biblioteca José Vicente Mogollón de Manzanillo del Mar; Casa de la Cultura Estefanía Caicedo – Biblioteca Caimán, Olaya; Biblioteca Pablo Neruda-Chile

La invitación es a salvaguardar y seguir participando de esta fiesta que busca llenar de música, tradición y alegría cada rincón de Cartagena.