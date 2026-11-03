Boca Nueva Colombia, punto crítico del río Sinú en Córdoba, se debilita cada vez más

Con un jarillón artesanal buscan cerrar el boquete Nueva Colombia en Lorica, Córdoba. Foto: Alcaldía de Lorica.

Varios corregimientos en Santa Cruz de Lorica, Córdoba han alertado sobre el debilitamiento de la boca Nueva Colombia, un punto crítico del río Sinú que históricamente ha estado relacionado con desbordamientos e inundaciones en el Bajo Sinú.

De acuerdo con los llamados de la comunidad de Cotocá Arriba, después de haber cerrado el boquete mayor en febrero, la calma habría sido momentánea. Tras el reporte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) se conoció la tendencia al aumento de los niveles del río poniendo una vez más a la comunidad es riesgo.

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De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), más de 12 mil damnificados dejó la temporada de lluvias en el departamento de Córdoba, en 23 de los 30 municipios.

Ante la recurrencia de emergencias, el alcalde Carlos Mario Manzur se habría reunido con ingenieros de la UNGRD para diseñar una hoja de ruta que fortalezca la prevención y capacidad de respuesta del municipio.

La comunidad exige una intervención que no sea solo con jarillones artesanales temporales, sino con soluciones estructurales definitivas que eviten nuevas inundaciones en esta zona del departamento.