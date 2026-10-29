Capturan a hombre señalado de abusar de su hijastra por más de un año en Montería.FOTO: Prensa Policía

Un hombre de 33 años fue capturado en el barrio Los Ángeles al norte de la capital cordobesa, señalado por incurrir en presuntos actos sexuales contra una menor de 14 años.

La captura fue materializada por unidades de la Policía Metropolitana de Montería en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez de control de garantías.

De acuerdo con el reporte entregado por la institución, el hombre, quien sería el padrastro de la víctima, presuntamente aprovechaba las horas de la noche para ingresar a la habitación de la menor para cometer los presuntos actos, y luego, ejercer intimidación sobre ella para que no revelara lo ocurrido. Esta situación, según la investigación, habría contribuido a que los hechos no fueran denunciados oportunamente y se prolongaran por más de un año.

Más información Ejército interviene yacimiento minero ilegal en el río Sinú, Córdoba

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades por la madre de la menor en noviembre 2025, lo que permitió activar la ruta de atención y restablecimiento de derechos de la niña.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente fue presentado ante un juez para la formalización de la captura e imputación de cargos.