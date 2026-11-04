Masiva incautación en Montería dejó 247.500 cajetillas de cigarrillos fuera de circulación

En las últimas horas la Policía Nacional logró la incautación de 247.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando en Montería, Córdoba, avaluadas aproximadamente en 1.980 millones de pesos. El operativo se realizó mediante diligencia de allanamiento en una bodega ubicada en el Centro Logístico e Industrial San Jerónimo, en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el inmueble funcionaba como centro de almacenamiento y acopio de mercancía de contrabando, desde donde se distribuían pequeñas cantidades en vehículos particulares para su comercialización en distintos municipios del departamento.

Más información Gobierno revela hallazgos de presunta corrupción en contratación del SENA Córdoba

La operación fue ejecutada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana de Montería. Bajo coordinación de la Fiscalía y el grupo anti-contrabando de la Secretaría de Hacienda Departamental.

Entre las marcas incautadas se encontraron cigarrillos Nashville, Capi, Win, Rumba y Última, que presuntamente eran comercializados de manera ilegal evadiendo controles y el pago de impuestos. La valoración fue realizada por la Federación Nacional de Departamentos, que estimó el cargamento en la millonaria suma.

Las autoridades explicaron que este resultado afecta directamente la capacidad logística y económica de las estructuras dedicadas al contrabando, impidiendo que la mercancía ilegal llegara a las calles en la temporada de fin de año.

“Con este resultado seguimos cerrando espacios al contrabando, protegiendo las finanzas del departamento y salvaguardando la salud de los ciudadanos. La invitación es a adquirir productos en establecimientos legales y denunciar cualquier actividad relacionada con el comercio ilícito”, expresó la Policía Metropolitana.