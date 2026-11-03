Asobares denuncia cierre de 14 establecimientos nocturnos en Tunja y convoca a marcha

Asobares Boyacá señala que durante el fin de semana la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial selló 14 establecimientos / Foto: Alcaldía de Tunja.

Tunja

La presidenta de Asobares Boyacá, Janeth López, manifestó su preocupación por las medidas adoptadas por la Alcaldía de Tunja contra los establecimientos nocturnos. Según indicó, durante el pasado fin de semana la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial selló cerca de 14 negocios, situación que, aseguró, ha generado inconformidad entre los comerciantes.

López afirmó que, aunque el gremio ha participado en mesas de trabajo con la Administración municipal, persisten dificultades de comunicación y desacuerdos frente a los diagnósticos y las cifras relacionadas con violencia intrafamiliar, riñas, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

“Estamos muy preocupados porque nos hemos sentido un poco atropellados con la Administración municipal con el tema de los cierres. Hemos tenido varios acercamientos en mesas de trabajo, pero la comunicación ha sido bastante compleja con el actual secretario del Interior”, aseveró López.

La dirigente gremial explicó que algunos de los cierres no estarían relacionados con documentos o requisitos de funcionamiento, sino con situaciones como la ubicación de elementos publicitarios en las entradas de los locales, por ocupación del espacio público.

“Aproximadamente 14 establecimientos fueron cerrados y algunos ni siquiera por documentación, sino por tener un elemento publicitario en la entrada de sus locales. Nos parece contradictorio cuando vemos que el espacio público en el centro de Tunja todavía tiene dificultades”, expresó.

Marcha para pedir diálogo con la Alcaldía

Ante esta situación, Asobares Boyacá convocó a propietarios y trabajadores del sector a una protesta pacífica este miércoles, a las 7:00 de la mañana. La movilización partirá hacia la Plaza de Bolívar, donde esperan ser escuchados por el alcalde de Tunja.

López señaló que los cierres tuvieron un impacto económico para los establecimientos durante el fin de semana de Halloween, una de las temporadas de mayor actividad para el sector nocturno. También advirtió sobre las consecuencias para las familias que dependen de estos empleos.

“La afectación en este fin de semana de Halloween es bastante grande. No es solamente por el cierre de los establecimientos, es que la economía se trunca. Familias que dependen del sustento de nuestra actividad quedaron sin trabajar”, dijo.

La presidenta de Asobares indicó que los sellos impuestos tendrían una duración de entre tres y diez días, por lo que reiteró el llamado a la Administración municipal para retomar las mesas de trabajo y revisar las medidas aplicadas al comercio nocturno.

El gremio espera que la movilización permita abrir un espacio de diálogo con el alcalde y encontrar alternativas que tengan en cuenta tanto las condiciones de seguridad de la ciudad como la actividad económica de los establecimientos.