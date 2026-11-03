Luis Gabriel Márquez presenta sus propuestas para fortalecer las sedes regionales de la UPTC

El fortalecimiento de las sedes regionales, la dignificación de la docencia, el bienestar de la comunidad universitaria y la transparencia en el manejo de los recursos públicos hacen parte de las propuestas de Luis Gabriel Márquez Díaz, uno de los once candidatos a la rectoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para el periodo 2027-2030.

El ingeniero aseguró que su aspiración responde a su trayectoria académica y profesional dentro y fuera de la institución. «...Creo que ya estoy preparado para hacerlo...», afirmó, al explicar que, junto con integrantes de la comunidad universitaria, formuló una propuesta denominada UPTC Crecer Juntos, orientada a identificar y cerrar brechas en la institución.

Entre los aspectos que considera necesarios para fortalecer el liderazgo de la universidad en el centro oriente del país, Márquez Díaz señaló la necesidad de mejorar su relacionamiento con el sector externo y establecer alianzas con entidades productivas y gubernamentales. Según explicó, estos vínculos permitirían conectar las capacidades académicas con las necesidades del territorio y sus vocaciones regionales. «...Algo que tenemos que hacer es buscar unas alianzas que nos permitan crecer desde la perspectiva de las vocaciones regionales...», sostuvo. Como parte de su experiencia en escenarios externos, mencionó su participación como miembro independiente de la junta directiva de la Empresa Metro de Bogotá.

Frente a los cuestionamientos sobre la influencia de la política en las decisiones de la universidad, el candidato planteó que la autonomía universitaria debe mantenerse como principio de la actividad académica e investigativa. Aseguró que esta independencia permite definir los programas curriculares y los proyectos de investigación sin interferencias externas. También sostuvo que la rendición de cuentas debe responder a la comunidad universitaria y a la ley, independientemente de los sectores que respalden una candidatura. «...El rector le rinde cuentas a su comunidad y a la ley, más allá de quienes pongan los votos definitivos para poder elegirlo...», manifestó.

En cuanto al proceso de elección, el ingeniero explicó que el calendario contempla consultas para los diferentes estamentos universitarios. Indicó que el miércoles 4 de noviembre los graduados podrán participar presencialmente, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en los puntos habilitados en distintas ciudades y municipios, presentando su cédula de ciudadanía. Para el jueves 5 de noviembre están previstas las consultas virtuales de estudiantes activos, profesores de planta y trabajadores de carrera administrativa.

Puestos de votación:

* Tunja: Coliseo Cubierto Municipal, 16 mesas.

* Facultad Seccional Sogamoso: primer piso del Edificio de Artes, 4 mesas.

* Facultad Seccional Duitama: primer piso de la Biblioteca, 4 mesas.

* Facultad Seccional Chiquinquirá: Auditorio Reinaldo Pedraza, 3 mesas.

* Casa UPTC Bogotá: Carrera 14 No. 44-51, 1 mesa.* CREAD Garagoa: Calle 16 No. 12-18, 1 mesa.

* Sede Soatá: Aula BS103, 1 mesa.

* Sede Regional Aguazul: Sala de juntas del primer piso del Edificio Administrativo, 1 mesa.

* Sede Puerto Boyacá: Aula múltiple, 1 mesa.