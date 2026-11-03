Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 nov 2026 Actualizado 15:13

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Asesinado médico veterinario en El Banco, Magdalena

La Alcaldía Municipal ofrece $20 millones de recompensa por información sobre el asesinato del veterinario Hernán Lopera.

Imagen de referencia de asesinato. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de asesinato. Foto: Getty Images. / boonchai wedmakawand

Imagen de referencia de asesinato. Foto: Getty Images.
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Magdalena

Un médico veterinario fue asesinado al interior de un establecimiento comercial donde laboraba, en el municipio de El Banco. En videos de cámaras de seguridad, se observa cómo el agresor haciéndose pasar por cliente le propinó varios impactos de fuego que acabaron con su vida.

Tras el homicidio del profesional, se llevó a cabo un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que se anunciaron medidas para avanzar en el esclarecimiento del crimen. La Alcaldía Municipal, rechazó el hecho y anunció una recompensa de 20 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y ubicar a los responsables de este crimen.

Le puede interesar:

Capturan a alias el ‘Gordo’ y ‘Venecia’ por presunta extorsión a comerciantes en Santa Marta

Asimismo, solicitan a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional adelantar con celeridad las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y lograr que respondan ante la justicia.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado