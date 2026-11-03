Asesinado médico veterinario en El Banco, Magdalena

Magdalena

Un médico veterinario fue asesinado al interior de un establecimiento comercial donde laboraba, en el municipio de El Banco. En videos de cámaras de seguridad, se observa cómo el agresor haciéndose pasar por cliente le propinó varios impactos de fuego que acabaron con su vida.

Tras el homicidio del profesional, se llevó a cabo un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que se anunciaron medidas para avanzar en el esclarecimiento del crimen. La Alcaldía Municipal, rechazó el hecho y anunció una recompensa de 20 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y ubicar a los responsables de este crimen.

Le puede interesar:

Capturan a alias el ‘Gordo’ y ‘Venecia’ por presunta extorsión a comerciantes en Santa Marta

Asimismo, solicitan a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional adelantar con celeridad las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y lograr que respondan ante la justicia.