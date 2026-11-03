Santa Marta abre temporada de cruceros con llegada del Le Bellot y espera 10.000 visitantes en 2026

El crucero de la compañía Ponant arribó este martes a la bahía con 61 pasajeros y 122 tripulantes. Foto: Puerto de Santa Marta

Santa Marta abrió oficialmente este martes 3 de noviembre su temporada de cruceros internacionales 2026-2027, con la llegada del Le Bellot, una embarcación de la compañía francesa Ponant que arribó a la bahía samaria procedente de Bonaire.

El crucero llegó con 61 pasajeros, en su mayoría de nacionalidad francesa, y 122 tripulantes. Su recalada marca el comienzo de una programación que contempla nuevas visitas de embarcaciones internacionales durante los próximos meses.

De acuerdo con la Alcaldía Distrital, entre noviembre y diciembre están previstas 11 recaladas, con una capacidad conjunta aproximada de 10.000 pasajeros. La proyección representa una oportunidad para fortalecer la actividad turística y comercial de la ciudad durante el cierre de 2026.

La temporada se extenderá hasta abril de 2027. De acuerdo con proyecciones anteriores de la Sociedad Portuaria, se estimaba la llegada de cerca de 31.858 pasajeros en 29 fechas de arribos durante todo este periodo, incluyendo los primeros meses del próximo año.

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La programación incluye embarcaciones de compañías como Ponant, Star Clippers, AIDA Cruises, Explora Journeys, Crystal Cruises, Royal Caribbean y Oceania Cruises, que tienen a Santa Marta dentro de sus itinerarios por el Caribe.

El director del Instituto Distrital de Turismo (Indetur), José Domingo Dávila Morales, destacó la importancia de estas actividades para la proyección internacional de la ciudad y señaló que se espera recibir nuevas embarcaciones durante los próximos meses.

“Es importante este tipo de actividades, la apertura de la temporada de cruceros. Estaremos recibiendo cinco en noviembre, cinco en diciembre y otros en enero, que muestran que la ciudad está abierta al público y que estamos con los brazos abiertos para recibirlos”, manifestó.

La expectativa está puesta en el movimiento económico que pueden generar estas visitas para los operadores turísticos, guías, transportadores, restaurantes, establecimientos comerciales y demás prestadores de servicios que hacen parte de la cadena turística.

El inicio de la temporada se produce en momentos en que Santa Marta busca fortalecer su recuperación y posicionamiento como destino turístico internacional, por lo que la llegada de cruceristas representa una oportunidad para ampliar la promoción de sus atractivos naturales, históricos y culturales ante visitantes extranjeros.

Con la llegada del Le Bellot, Santa Marta retoma las recaladas internacionales y abre una nueva temporada en la que el reto será convertir el flujo de visitantes en oportunidades económicas para los distintos sectores del turismo local.