Presidente del Concejo de Santa Marta denuncia que motorizados sospechosos lo venían siguiendo

Santa Marta

Una denuncia sobre un presunto seguimiento por parte de dos hombres que se movilizaban en motocicleta realizó el presidente del Concejo de Santa Marta, Jorge Argüelles, quien manifestó su preocupación por lo ocurrido.

De acuerdo con el testimonio del cabildante, los hechos ocurrieron cuando se encontraba junto a su camioneta, acompañado por su conductor y un periodista deportivo de la ciudad. En ese momento, un hombre que se movilizaba en motocicleta se acercó al vehículo, sacó su teléfono celular y anotó la placa.

“Me bajé de mi camioneta estaba el conductor enfrente de ella, llegó un motorizado en ese momento saca su celular y anota mi placa se va escasos 100 metros del Concejo de Santa Marta y se encuentra con otro motorizado. Ojalá pudieran ver las cámaras de seguridad para que vean, no estoy solicitando esquema de seguridad ni camioneta porque eso lo tengo yo”, dijo el concejal a Caracol Radio.

Le puede interesar:

Concejo de Santa Marta eligió nuevo presidente para lo que resta de 2026

Al ser consultado sobre si lograron obtener fotografías o videos de los motociclistas para aportar a las autoridades, el cabildante explicó que no consiguieron registrar imágenes de los presuntos involucrados.

Sin embargo, indicó que tanto él como el periodista que lo acompañaba, pudieron observar la situación y esperan que las autoridades adelanten las verificaciones correspondientes. Asimismo, aclaró que no ha recibido amenazas ni tiene conocimiento de algún problema que pueda estar relacionado con lo ocurrido.