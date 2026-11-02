Capturan a alias el ‘Gordo’ y ‘Venecia’ por presunta extorsión a comerciantes en Santa Marta/ MESAN

Santa Marta

La Policía Metropolitana de Santa Marta, informó de la captura en flagrancia de dos hombres conocidos con los alias de ‘Gordo’ y ‘Venecia’, durante un operativo adelantado por unidades del Grupo GAULA en jurisdicción de Gaira.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los capturados serían presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y estarían relacionados con el cobro de extorsiones a comerciantes, empresarios de constructoras, trabajadores del transporte informal y propietarios de establecimientos comerciales.

Las investigaciones señalan que estas personas presuntamente ejercían actividades extorsivas en sectores como El Rodadero, Gaira, La Paz, Cristo Rey, Aeromar y Don Jaca, afectando a diferentes sectores económicos de la ciudad.

Le puede interesar:

107 motocicletas fueron inmovilizadas durante la noche de Halloween en Santa Marta

“La Policía Nacional ratifica su compromiso de continuar adelantando actividades investigativas y operativas que permitan contrarrestar estos delitos que afectan la seguridad, la tranquilidad y el patrimonio de nuestros ciudadanos”. Dijo el coronel, Jimmy Belalcázar Oñate, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.