¿Cuál fue el papel de Antonio Navarro Wolf en la construcción de la Constitución de 1991?

Antonio Navarro Wolff fue uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado, representando la Alianza Democrática M-19, que obtuvo 19 de los 70 escaños elegidos, convirtiéndose en uno de los principales referentes del tránsito de esa organización de las armas a la política.

Desde ese escenario ayudó a construir acuerdos entre las distintas fuerzas que redactaron la nueva Constitución; además, participó en la negociación de la presidencia compartida de la Asamblea y figura como coautor de una ponencia sobre la elección presidencial mediante segunda vuelta.

Fue alcalde de Pasto entre 1995 y 1997; durante su administración comenzaron los cabildos de presupuesto participativo en la zona rural, espacios en los que las comunidades discutían sus necesidades y priorizaban proyectos de inversión. En este periodo recibió un reconocimiento como mejor alcalde del país.

También fue gobernador de Nariño; entre 2008 y 2011, impulsó esos ejercicios de participación en los municipios del departamento.

Navarro enfrentó la crisis provocada por el desplome de las pirámides en 2008, e una huelga de hambre para reclamar soluciones para los afectados y promover un acuerdo con el Gobierno nacional que contemplara créditos pagaderos parcialmente mediante trabajo social.