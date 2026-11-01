🔴 EN VIVO Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó por Liga Colombiana HOY: retransmisión y minuto a minuto

Deportivo Cali recibirá a Boyacá Chicó este domingo 1 de noviembre, a partir de las 4:05 p. m., en el estadio de Palmaseca, por la fecha 17 de la Liga Colombiana. El conjunto local llega con su clasificación asegurada, mientras que su rival ya está eliminado y confirmó su descenso para 2027.

Así llegan los equipos

El ‘Azucarero’ viene de empatar 1-1 frente a Fortaleza en Bogotá. A pesar de no conseguir la victoria, el equipo alcanzó los 30 puntos y aseguró su presencia en la fiesta de los ocho, a falta de tres jornadas para finalizar la fase del todos contra todos.

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Por su parte, el conjunto boyacense también viene de igualar, en este caso frente al Junior de Barranquilla. El resultado confirmó la eliminación del equipo ‘Tiburón’ de la lucha por los cuadrangulares semifinales y el descenso de Boyacá Chicó para la próxima temporada.

El compromiso representa una oportunidad para que Deportivo Cali continúe escalando posiciones en la tabla y luche por uno de los dos puntos invisibles, que otorgan una ventaja deportiva en los cuadrangulares finales.

Además, el equipo vallecaucano busca mejorar su ubicación en la tabla de reclasificación, con el objetivo de acceder a los torneos internacionales de 2027. Actualmente, ocupa la sexta posición con 57 puntos, lo que le otorgaría un cupo a la Copa Sudamericana. Sin embargo, tiene la posibilidad de acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, pues Junior es cuarto con 60 unidades.

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