🔴 EN VIVO Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó por Liga Colombiana HOY: retransmisión y minuto a minuto
El equipo vallecaucano, ya clasificado, busca asegurar el punto invisible y escalar posiciones en la tabla.
Deportivo Cali recibirá a Boyacá Chicó este domingo 1 de noviembre, a partir de las 4:05 p. m., en el estadio de Palmaseca, por la fecha 17 de la Liga Colombiana. El conjunto local llega con su clasificación asegurada, mientras que su rival ya está eliminado y confirmó su descenso para 2027.
Así llegan los equipos
El ‘Azucarero’ viene de empatar 1-1 frente a Fortaleza en Bogotá. A pesar de no conseguir la victoria, el equipo alcanzó los 30 puntos y aseguró su presencia en la fiesta de los ocho, a falta de tres jornadas para finalizar la fase del todos contra todos.
Le podría interesar: “Psicológicamente, Junior no ha podido”: dura autocrítica de Yimmi Chará tras perder con Llaneros
Por su parte, el conjunto boyacense también viene de igualar, en este caso frente al Junior de Barranquilla. El resultado confirmó la eliminación del equipo ‘Tiburón’ de la lucha por los cuadrangulares semifinales y el descenso de Boyacá Chicó para la próxima temporada.
El compromiso representa una oportunidad para que Deportivo Cali continúe escalando posiciones en la tabla y luche por uno de los dos puntos invisibles, que otorgan una ventaja deportiva en los cuadrangulares finales.
Además, el equipo vallecaucano busca mejorar su ubicación en la tabla de reclasificación, con el objetivo de acceder a los torneos internacionales de 2027. Actualmente, ocupa la sexta posición con 57 puntos, lo que le otorgaría un cupo a la Copa Sudamericana. Sin embargo, tiene la posibilidad de acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, pues Junior es cuarto con 60 unidades.
🔴 VIVA la RETRANSMISIÓN del partido AQUÍ
🔴 SIGA el MINUTO A MINUTO acá
Falta de Juan Tello (Deportivo Cali).
Estiven Sarria (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Daniel Giraldo (Deportivo Cali).
Cristian Blanco (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en campo contrario.
¡Gooooool! Deportivo Cali 1, Boyacá Chicó 0. Carlos Bacca (Deportivo Cali) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Johan Martínez tras un contraataque.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Juan Tello.
Remate rechazado de Estiven Sarria (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jesús Cárdenas.
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Leyser Chaverra (Deportivo Cali) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Johan Martínez con un centro al área.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Jhonier Alomía.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Jhonier Alomía.
Falta de Leyser Chaverra (Deportivo Cali).
Santiago Mera (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Nicolás Benedetti (Deportivo Cali).
Juan Díaz (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Daniel Giraldo (Deportivo Cali) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Leyser Chaverra.
Falta de Juan Tello (Deportivo Cali).
Daniel Polanco (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Nicolás Benedetti (Deportivo Cali).
Jesús Cárdenas (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado por bajo a la izquierda. Alexis Manyoma (Deportivo Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Fernando Álvarez.
Alexis Manyoma (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jesús Cárdenas (Boyacá Chicó).
Fuera de juego, Deportivo Cali. Nicolás Benedetti intentó un pase en profundidad pero Johan Martínez estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Leyser Chaverra (Deportivo Cali) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Nicolás Benedetti (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Santiago Mera (Boyacá Chicó).
Nicolás Benedetti (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jhonier Alomía (Boyacá Chicó).
Nicolás Benedetti (Deportivo Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jesús Cárdenas (Boyacá Chicó).
Remate fallado por Jacobo Pimentel (Boyacá Chicó) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Estiven Sarria.
Falta de José Moya (Deportivo Cali).
Jacobo Pimentel (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Jhonier Alomía.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento